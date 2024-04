O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Leão – Carta da Esquizofrenia

Cuidado para anão se dedicar tanto aos prazeres da vida ao ponto de se esquecer sua missão. Nunca será positivo deixar responsabilidades e aprendizagens de lado, pois quando a dificuldade chegar o tombo pode ser muito maior. É hora de cuidar mais da sua saúde e prosperidade física, mental e emocional, não se deixando somente levar pela superficialidade.

Virgem – Carta do Louco

Caminhar sem enxergar a realidade do percurso pode terminar em acidente, pois a queda do precipício pega quem está distraído ou iludido. É momento se aventurar com ousadia, mas sem nunca deixar de observar, refletir e entender seu lugar nesse universo. Muitas respostas podem chegar por meio da percepção e até mesmo alguns livramentos.

Libra – Carta das Possibilidades

Existe harmonia mesmo quando o trabalho pela busca de objetivos está a todo vapor. Lembre-se sempre de conectar com seu coração e mente para poder seguir em seu caminho com guias maiores, que mostram o caminho e os desejos verdadeiros, aumentando assim suas chances e perspectivas. A resposta está sempre dentro de você, por mais que seu olhar precise estar atento lá fora também!

Escorpião – Carta da Paciência

As fases da lua, as fases da gestação e o nascimento. Muitas etapas podem ser vistas em sua vida agora e é preciso ter jogo de cintura para passar por cada uma delas com leveza. Você irá adquirir mais experiencia e sabedoria no caminho, mas isso não o impede de desfrutar, brincar e desapegar da seriedade.