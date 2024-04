Horóscopo Chinês: este signo costuma esconder seus sentimentos

Alguns animais na astrologia chinesa são reconhecidos pela sua paixão desenfreada, enquanto outros são considerados mais astutos, ou mesmo perigosos.

No entanto, como detalhado pelo site C5N, um signo em específico também é conhecido por esconder seus sentimentos. A Cobra, sexta criatura da roda astral chinesa, irradia uma aura de mistério e sabedoria que cativa quem a rodeia.

Sua paciência e caráter conservador fazem dela uma observadora meticulosa, capaz de analisar cada situação com astúcia e perspicácia, buscando sempre conhecimento e compreensão profunda do mundo ao seu redor.

Embora seduza com o seu magnetismo natural desde o primeiro encontro, a Cobra tende a manter uma atitude reservada devido à sua desconfiança inata, envolvendo-se num véu de mistério que pode desconcertar quem a rodeia. Essa tendência de esconder suas emoções cria uma aura de enigma ao seu redor.

“Por trás de sua aparência serena, a Cobra esconde um lado mais complexo. Ela pode demonstrar ciúme e possessividade, principalmente para com seus entes queridos, demonstrando um forte instinto protetor que a leva a agir com veemência”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, em defesa do que considera seu, ela pode se tornar temperamental, vingativa e teimosa.

Com informações do site C5N