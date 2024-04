Feng Shui: é bom ou é ruim cortar o cabelo durante um eclipse solar? Isso é o que acontece

Nesta segunda-feira, 8 de abril, milhares de pessoas testemunharam um incrível evento astronômico e celeste, um eclipse solar total, onde a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra, escurecendo temporariamente o céu. Este é um fenômeno que desperta uma série de questões, incluindo se cortar o cabelo durante esse acontecimento tem algum tipo de influência.

Feng Shui: o que acontece com o eclipse solar e os cortes de cabelo?

No mundo da astrologia e das crenças do Feng Shui, presume-se que cortar o cabelo durante um eclipse solar pode ter efeitos negativos no seu crescimento. Algumas pessoas relacionam esse ato com a energia transformadora do eclipse, sugerindo que poderia enfraquecer as fibras capilares, causando queda de cabelo ou alterando o ritmo de crescimento natural.

No entanto, do ponto de vista científico, não há evidências que sustentem todas essas crenças. Não há um fato concreto que comprove que um eclipse solar afete diretamente o cabelo, seu crescimento ou sua saúde. Esses fatores são determinados pela biologia e pelos hormônios, não por eventos astronômicos.

O crescimento do cabelo é afetado pelo eclipse solar?

A decisão de cortar o cabelo durante este evento celestial é pessoal. Embora a ciência não apoie as crenças populares sobre efeitos negativos, é melhor não fazê-lo se você acredita em Feng Shui e astrologia. Por outro lado, há aqueles que afirmam que é importante aproveitar a energia transformadora do eclipse para fazer um corte que impulsione a saúde e o crescimento do cabelo.

Independentemente das escolhas que as pessoas façam, é importante tomar algumas precauções para proteger a visão durante o evento astronômico. Observá-lo diretamente sem a proteção adequada pode causar danos à retina.

É importante lembrar que o eclipse só pode ser visto do hemisfério norte.