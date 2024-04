Esta é a planta que você deve colocar debaixo do seu travesseiro para atrair fartura

Se estiver em busca de harmonia, abundância e prosperidade, o Feng Shui oferece várias opções para alcançar equilíbrio em sua vida e começar a desfrutar da boa energia, mas principalmente da chegada do dinheiro em sua casa.

Esta prática milenar, conta com diferentes maneiras de melhorar o seu ambiente com decoração para atrair coisas boas, mas também possui truques mais simples para alcançar o que tanto deseja, como plantas ou amuletos para a sorte.

A planta que trará mais abundância para a sua vida

Uma das plantas mais procuradas para atrair a abundância e a prosperidade é o louro, conhecido desde tempos ancestrais por seus benefícios purificadores, por isso especialistas recomendam colocar uma folha desta planta debaixo do travesseiro para que as boas notícias e dinheiro comecem a chegar.

Recomendados

Uma folha de louro debaixo do travesseiro também ajuda a melhorar a sua qualidade de sono, pois o seu aroma relaxante ajuda a combater a insônia.

É por isso que, de acordo com o Feng Shui, esta planta permite fazer uma limpeza energética, mas também purificadora, e há quem recomende combinar uma folha de louro com canela, o que será uma fonte poderosa para aromatizar sua casa, mas também para atrair vitalidade e prosperidade.

Outra opção que oferecem com o louro é realizar limpezas no ambiente, e para isso recomendam fazer feixes de folhas de louro e embeber em água salgada para deixar as más energias para trás.

Você pode colocá-la em diferentes partes da sua casa, e cada uma delas tem um significado diferente. No caso de deixá-la atrás da porta, permite atrair boa sorte e proteção, na cozinha, adicionar louro às suas receitas também atrai sorte, enquanto deixá-la no local de trabalho ou no escritório estimula a produtividade e a criatividade.

Desta forma, fica comprovado que esta planta não só é versátil para limpar a casa e atrair tudo de bom, mas também para dar um toque especial ao paladar com seu sabor e também para melhorar a qualidade do sono e do trabalho.