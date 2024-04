Eclipse solar: ritual com salsinha que você deve fazer em 8 de abril para atrair dinheiro e abundância

Eclipse solar: o ritual com salsa que você deve fazer no dia 8 de abril para atrair dinheiro e abundância A salsa é ideal para atrair boas energias durante o eclipse solar (Foto: Unsplash)

No próximo dia 8 de abril, o mundo testemunhará o fenômeno astronômico e astrológico mais importante deste ano de 2024, o eclipse total do Sol que atrai uma energia muito poderosa que deve ser aproveitada para atrair abundância e boas vibrações para nossas vidas.

Entre os elementos que atraem sorte e dinheiro, de acordo com o Feng Shui, e que devemos usar durante o eclipse solar, está a salsinha.

Portanto, prepare-se para fazer um amuleto com salsinha para a abundância e colocá-lo na moldura da sua porta para que possa se carregar de toda a energia do Universo do eclipse solar.

Assim como você pode usar 5 objetos muito poderosos que lhe tragam fortuna e sucesso nos negócios pelo resto do ano:

Espigas de trigo: Cor dourada, relacionada ao dinheiro. As espigas ajudam a atrair dinheiro e abundância e a garantir que nunca falte alimento em sua casa.

Ritual com salsinha para atrair a prosperidade

Materiais

Um molho de salsa fresca

Um molho de manjericão

Uma fita vermelha

Como fazer