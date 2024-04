É saudável comer morangos com frequência?

Os morangos são uma das frutas mais consumidas em todo o mundo, especialmente na primavera e no verão. O consumo de morangos tem sido associado a várias melhorias na saúde, tanto a nível cardiovascular quanto pelo seu potencial de proteção contra doenças como diabetes tipo 2 ou câncer.

Portanto, embora as frutas vermelhas em geral, como mirtilos ou morangos, tenham sido associados aos benefícios descritos ao promover a perda de peso e a redução da pressão arterial, muitos estudos enfatizam seu alto teor de polifenóis e fibras, em troca de uma baixa densidade calórica.

Pesquisa

Um novo estudo realizado por um grupo de pesquisadores da Universidade de Nevada e da Universidade Estadual de Oklahoma, publicado na revista Nutrients, quis determinar qual seria o consumo ideal de morangos para potencializar esses benefícios em termos cardiometabólicos.

Recomendados

Há uma infinidade de estudos que indicam que o consumo de frutas vermelhas em geral melhora os níveis de colesterol total, colesterol LDL ou 'colesterol ruim' e os níveis de triglicerídeos. No entanto, esses estudos costumam ser muito heterogêneos, sem esclarecer as doses ideais de consumo.

Estudo

Neste novo trabalho, eles buscaram qual seria a quantidade ideal de morangos a ser consumida em uma dieta diária e equilibrada, sem recorrer a grandes doses por meio de suplementação com pó de morango liofilizado, como estudos anteriores haviam feito.

Para o estudo, 33 participantes foram divididos em três grupos em um ensaio cruzado controlado durante 14 semanas. Cada grupo foi designado para um braço do estudo por 4 semanas, seguido por um período de ‘limpeza’ de uma semana. No total, todos os grupos passaram por todos os tipos de dieta, com uma separação de uma semana entre os ensaios.

Durante o ensaio, foram utilizados morangos em pó por conveniência, mas essas doses equivaleriam a uma ou duas porções e meia de morangos frescos. O objetivo era equiparar o consumo a um ambiente real.

Cada grupo podia consumir uma porção de morangos (uma dose baixa de 13 gramas de pó de morango por dia); duas doses e meia (32 gramas de pó de morango por dia) ou um pó de controle sem a fruta. Além disso, os participantes poderiam seguir sua dieta e estilo de vida habituais, desde que não consumissem outros tipos de frutas vermelhas ou alimentos relacionados durante o período do estudo.

Por outro lado, foram coletadas amostras de sangue, medidas corporais, pressão arterial, dados sobre o restante da dieta e níveis de atividade física, tanto no início quanto no final de cada fase de quatro semanas do estudo.

Quantas morangos comer por dia

De acordo com os resultados, o consumo de duas porções e meia de morangos por dia, neste caso na forma de 32 gramas de pó de morango, reduziria os níveis de insulina no sangue e a resistência à insulina, mas não conseguiria reduzir os níveis de glicose ou açúcar no sangue em jejum. Pelo menos em pessoas com obesidade e parâmetros de síndrome metabólico.

O consumo de duas porções e meia de morangos por dia também reduziria significativamente os níveis de colesterol LDL no sangue, além de outros tipos de partículas de colesterol como VLDL e quilomicrons, reduzindo assim o risco de aterosclerose. Por outro lado, uma única porção de morangos não resultou em muitas melhorias, exceto por um aumento no tamanho das partículas de HDL, ou ‘colesterol bom’.

De acordo com os dados do estudo, essas doses elevadas de morangos (duas porções e meia de morangos frescos) equivaleriam a cerca de 960 mg de polifenóis totais, e estudos anteriores já teriam demonstrado que tais doses melhoram a resistência à insulina. Além disso, combinar polifenóis de morangos e mirtilos (cerca de 333 mg diários durante seis semanas) também teria demonstrado melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir os níveis da mesma no sangue.

Como conclusão, os pesquisadores destacam como pontos fortes do estudo o fato de terem usado um ensaio cruzado, com o objetivo de discernir variabilidades entre os participantes. Além disso, puderam examinar simultaneamente duas doses diferentes de consumo de morangos facilmente alcançáveis através da dieta, ao contrário de estudos anteriores onde as doses usadas na forma de pó de morango seriam muito difíceis ou até impossíveis de alcançar através de um consumo dietético comum.

Conclusões

Foi considerado um perfil de colesterol e triglicérides muito detalhado, tanto no início quanto no final de cada fase, excluindo os participantes que já estavam a tomar algum tipo de medicação para o colesterol ou triglicérides anteriormente.

No entanto, como limitações, os pesquisadores destacam o fato de que o estudo durou apenas 14 semanas, e que cada fase durava apenas 4 semanas, o que poderia explicar alguns dos efeitos nos biomarcadores analisados.

No entanto, como conclusão, os responsáveis pelo trabalho atual sugerem que o consumo diário de morangos, em uma dose de duas porções e meia, demonstraria uma melhoria significativa em relação à resistência à insulina e aos níveis de partículas de colesterol no sangue. Por outro lado, uma única dose diária de morangos parece não ser suficiente.