Dia Mundial do Pênis: 5 curiosidades científicas sobre o órgão masculino

Disfunção erétil, ejaculação precoce, vasectomias e reprodução são termos que associamos ao órgão reprodutor masculino. O pênis é o órgão copulador, ou órgão reprodutor masculino, que também permite a micção. Tem forma de cilindro e é composto pela uretra, glande, prepúcio, dois corpos cavernosos, um corpo esponjoso e o frênulo. O tamanho médio é de 12 cm e 16 em estado de ereção.

Todos esses são dados importantes, que todo homem conhece, no entanto, as informações de interesse que existem sobre este órgão são muito extensas e pouco conhecidas. A ciência, por meio de diferentes estudos, nos forneceu outros dados. Portanto, a seguir apresentamos 5 fatos curiosos que você deve saber sobre o pênis.

A maioria dos cirurgiões sabe como alongar e alargar o pênis, mas nem todos sabem como reduzi-lo Foto: Tumblr.com/member-size

1. O cigarro pode encurtar o seu tamanho

O tamanho de uma ereção dependerá do fluxo sanguíneo que se dirige para essa área do corpo masculino. De acordo com um estudo realizado pelo British Journal of Urology International, o consumo de tabaco gera calcificação nos vasos sanguíneos, diminuindo assim o fluxo sanguíneo que vai para o pênis e causando dificuldades na circulação erétil.

Esta redução no fluxo sanguíneo acarreta uma série de dificuldades que vão desde a disfunção erétil, até a diminuição do tamanho de uma ereção em até 1 cm.

2. O prepúcio não transpira

O prepúcio é o tecido que protege a glande e é a parte do pênis que possui a maior quantidade de receptores nervosos, sendo capaz de sentir mudanças de temperatura ou texturas, movimentos sutis e toques muito superficiais.

A pele do prepúcio é uma das poucas áreas da pele humana que não produz suor.

3. Existem ereções involuntárias

Não é necessário que um homem se sinta sexualmente excitado para ter uma ereção. O pênis é um órgão que funciona graças ao sistema nervoso simpático, o qual nem sempre está sob o controle consciente.

Isto traduz-se em ereções involuntárias, que dependendo da situação, podem ser um pouco desconfortáveis, no entanto, trata-se de uma resposta inconsciente do sistema nervoso. A maioria dessas ereções ocorre durante a noite, com uma média de 3 a 5 ereções. Cada uma delas com uma duração aproximada de 25-30 minutos.

Perder peso fará com que seu pênis pareça maior (isso somente se você estiver acima do peso) Twitter

4. O pênis pode quebrar

Apesar de não possuir ossos ou cartilagens, um pênis em ereção que recebe movimentos bruscos, pancadas ou torções pode resultar em ruptura da túnica albugínea (uma camada que envolve o tecido cavernoso) e dos vasos sanguíneos, causando sangramento e inflamação.

Este tipo de lesão é extremamente dolorosa e requer um processo cirúrgico para recuperação. Quando não tratada a tempo, pode acarretar graves consequências posteriores que vão desde disfunção erétil até dores crônicas.

5. A ejaculação é inconsciente

O órgão responsável pelo controle da ejaculação é a medula espinhal, não o cérebro em si, por isso é possível que um homem ejacule estando inconsciente.

Em casos de homens em estado de coma, por exemplo, eles podem ter ereções e até ejacular, mesmo que não estejam conscientes.

Para concluir, podemos dizer que devido à função reprodutiva que o pênis desempenha, ele tem sido objeto de grande interesse cultural ao longo da história. No entanto, em geral, há pouca informação valiosa que os homens possuem sobre este órgão. Esperamos que esses dados tenham permitido que você conheça um pouco mais sobre este assunto.

Uma data para chamar a prevenir o câncer

Apesar das brincadeiras que podem surgir, neste domingo, 7 de abril, celebra-se o Dia Mundial do Pênis, uma data utilizada para celebrar a fertilidade e, ao mesmo tempo, conscientizar sobre a prática de sexo seguro e prevenir doenças como o câncer de próstata.

A celebração é um festival xintoísta originário da cidade de Komaki (Japão), conhecido como Kanamara Matsuri (Festival do Falo de Aço), onde é esculpido um monumento de dois metros e meio em madeira de cipreste, em forma de pênis, que é carregado exclusivamente por homens de 42 anos de idade (considerada uma idade apropriada para fertilidade, de acordo com a tradição).

Medicina preventiva para homens - um exame de próstata pode salvar sua vida Referencial

Além disso, existem organizações que promovem a prevenção, como a Corporação Chilena contra o Câncer de Próstata, que busca continuar incentivando a necessidade de realizar exames preventivos de próstata a partir dos 50 anos.

Felipe Balbontín, urologista e presidente da Corporação Chilena contra o Câncer de Próstata, comenta que "nestes tipos de comemorações, é fundamental considerar o sério contexto de prevenir doenças, priorizando a realização de exames para doenças como o câncer de próstata, uma vez que é uma doença assintomática que se torna muito mais comum com o envelhecimento da população".

Apesar da prevenção, atualmente existem tratamentos destacados para tratar o câncer de próstata, um deles é a braquiterapia, que é uma técnica que envolve a colocação de fontes radioativas diretamente dentro ou perto do tumor. Essas fontes emitem radiação, que danifica as células cancerosas e ajuda a reduzir ou eliminar o tumor.

"Os grandes benefícios desta técnica, disponível no GES, é que, ao contrário da radioterapia externa que é realizada em 35 sessões diárias de segunda a sexta-feira, a Braquiterapia é realizada em uma única sessão. A queda da dose de radiação fora da próstata é rápida, de modo que os tecidos circundantes recebem doses escassas ou nulas de radioterapia", comenta o urologista.

Além disso, os dados oficiais mostram que a cirurgia apresenta uma probabilidade de impotência sexual entre 50 e 70% e incontinência urinária por pelo menos 2-3 meses, ao contrário da braquiterapia, que tem uma incidência de impotência sexual inferior a 5% e ausência de incontinência urinária.