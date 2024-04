Dia Mundial da Saúde: o que a ciência diz sobre o risco de AVC e o uso de anticoncepcionais

No dia 7 de abril de cada ano, é comemorado o Dia Mundial da Saúde (DMS) em comemoração ao aniversário da fundação da OMS em 1948. A cada ano, um tema é selecionado para destacar uma área prioritária de preocupação em saúde pública no mundo.

Um dos pontos a destacar é a prevenção do AVC, que envolve uma série de medidas, onde o uso de contraceptivos também pode ser relevante em certos casos, especialmente para as mulheres. A prevenção envolve controlar os fatores de risco conhecidos e tomar decisões informadas sobre o uso de contraceptivos, levando em consideração os riscos individuais e as necessidades de cada pessoa.

Um acidente vascular cerebral ocorre quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é interrompido ou bloqueado, resultando, em alguns casos, na morte das células cerebrais (isquêmico); ou então, quando um vaso sanguíneo no cérebro se rompe, causando sangramento na cabeça (hemorrágico).

Os riscos

De acordo com pesquisas, o risco de AVC entre as mulheres que usam anticoncepcionais orais aumenta de forma exponencial, indo de 3,4 por 100.000 mulheres de 15 a 19 anos para 64,4 por 100.000 mulheres de 45 a 49 anos.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que é a agência de saúde pública dos Estados Unidos, estima que 1 em cada 5 mulheres americanas entre 55 e 75 anos sofrerão um AVC em suas vidas.

"No que diz respeito ao uso de contraceptivos, é importante ter em mente que alguns métodos contraceptivos podem aumentar ligeiramente o risco de coágulos sanguíneos, o que por sua vez poderia aumentar o risco de um AVC. É fundamental falar com um profissional de saúde especializado em ginecologia e realizar uma avaliação para escolher o método contraceptivo mais adequado de acordo com seu histórico médico e fatores de risco individuais, como coagulação, hormonais, genéticos, imunológicos e também sociais, que acabam contribuindo para esse aumento", explica Felipe Covarrubias, diretor clínico da TrainFES, uma empresa baseada em uma metodologia contínua e tecnologia que permite acelerar o processo de reabilitação de pessoas.

A prevenção primária envolve controlar e gerir os fatores de risco conhecidos, como a hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, tabagismo, obesidade e sedentarismo. Manter um estilo de vida saudável e receber tratamento médico adequado para essas condições pode reduzir significativamente o risco de AVC.

"Quando ocorre um AVC, o cérebro deixa de receber nutrientes e oxigênio. Mesmo que isso ocorra por apenas alguns segundos, é suficiente para gerar consequências em quem o sofre. Por essa razão, é considerada uma emergência médica dependente de tempo, ou seja, quanto mais cedo receber atendimento médico, melhor será o prognóstico do paciente", comenta o Diretor Clínico do TrainFES Center, que atualmente já está em funcionamento no mercado dos Estados Unidos.

Tratamentos para as sequelas de um AVC e seus avanços com eletroestimulação

Existem diferentes tratamentos para um AVC, dependendo do que se busca tratar de forma específica. Por exemplo, no caso da perda da capacidade de engolir, ao complementar a terapia fonoaudiológica tradicional com eletroestimulação funcional para tratar esse tipo de problemas de deglutição e disfagia. Foi comprovado que a terapia alcança uma melhor resposta e reduz os tempos de reabilitação. Seu avançado sistema de eletroestimulação funcional provoca, com pequenos impulsos elétricos, que os músculos paralisados gerem movimentos funcionais de forma coordenada e sincronizada.

"A evidência gerada pelo TrainFES mostrou os avanços em relação ao seu nível funcional, entre a primeira sessão de treinamento e o segundo mês de terapia. Foi avaliada a capacidade de manter-se sentado, em pé (bípede) ou caminhando", relata Covarrubias.

Por outro lado, de acordo com as pesquisas da TrainFES, este sistema também é adequado para tratar a recuperação motora devido à perda de movimentos funcionais. Uma fraqueza motora afeta processos como andar, tomar banho, se alimentar e várias atividades da vida diária.

Mais antecedentes do fenômeno

Segundo explicado pelo cardiologista da Clínica Las Condes, Dr. Andrés Ibarra, "os anticoncepcionais favorecem a formação de trombos venosos e arteriais devido ao seu efeito sobre a coagulação e podem alterar os níveis de colesterol e triglicéridos. No entanto, o risco vascular diminuiu muito, uma vez que os anticoncepcionais atuais contêm doses menores de estrogênio, são mais semelhantes aos próprios e temos alternativas sem este hormônio", explica o especialista.

A formação desses coágulos, por exemplo, nas veias das pernas, pode se deslocar pela corrente sanguínea e causar uma tromboembolia pulmonar.

Um estudo da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, publicado no British Medical Journal (BMJ), acompanhou 9,4 milhões de mulheres entre 15 e 49 anos. A análise revelou que as mulheres que usam algum método contraceptivo hormonal têm um maior risco de desenvolver trombose em comparação com aquelas que não usam. Neste estudo dinamarquês, o risco foi 8 vezes maior com os adesivos transdérmicos, 6,5 vezes maior com os anéis vaginais e 3 vezes maior com as pílulas.