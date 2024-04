Conheça o ‘Boyfriend Blush’, a nova sensação do TikTok

No universo da beleza, onde as tendências se renovam a cada piscar de olhos, a técnica do “boyfriend blush” tem se destacado, promovendo uma estética leve e jovial que conquista corações e rostos ao redor do mundo.

Originada no dinâmico ambiente do TikTok, essa tendência reforça o charme das bochechas coradas, uma homenagem à naturalidade e ao vigor juvenil. Inspirada nos rubores naturais que embelezam os rostos após atividades físicas, essa moda busca replicar o efeito saudável, escolhendo a simplicidade e a autenticidade como suas principais características.

LEIA TAMBÉM: Beber água em jejum: Saiba como a prática afeta o metabolismo e a saúde

Recomendados

Simplicidade e autenticidade na maquiagem

A proposta do “boyfriend blush” é de uma beleza sem esforço, enfatizando a importância de escolher tonalidades que complementem o tom de pele natural, promovendo um visual harmônico e acolhedor.

A aplicação suave, que evita contornos marcantes e opta por um acabamento esfumado, é a chave para alcançar o efeito desejado. Este estilo minimalista não apenas valoriza a individualidade, mas também celebra a beleza genuína, incentivando um diálogo mais íntimo e pessoal com a maquiagem.

A tendência, além de sua estética apelativa, representa uma mudança significativa na forma como percebemos e aplicamos maquiagem.

Ela se distingue por sua abordagem inclusiva e versátil, adequando-se a todos os tons de pele e tipos de rosto. A simplicidade na aplicação faz do “boyfriend blush” um aliado tanto para os entusiastas de maquiagem quanto para aqueles que preferem uma rotina mais discreta e natural.

Com a adoção dessa tendência, o objetivo é ressaltar a beleza de cada indivíduo, oferecendo uma opção de maquiagem que é tanto prática quanto elegante. O “boyfriend blush” nos lembra que, às vezes, menos realmente pode ser mais, e que a verdadeira beleza reside na autenticidade e na simplicidade.