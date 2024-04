Combina com todas! O ‘marrom castanho’ será a sensação da temporada e promete a mudança de visual mais elegante

Por muito tempo, os tons loiros têm sido um dos pedidos de mudança de visual mais populares nos salões de beleza, sendo sinônimo de elegância, glamour e beleza. No entanto, o ano de 2024 está disposto a dar uma reviravolta nas tendências clássicas e apostar em tons que raramente são mencionados, exibindo sua beleza.

Tanto o loiro quanto a técnica balayage foram os estilos mais populares, mas os tons de cobre e castanho estão tentando roubar o trono deles e se colocam como uma das mudanças mais elegantes e perfeitas para aqueles que buscam algo fresco, mas sutil.

Os tons quentes estão atraindo a atenção e os cabeleireiros especialistas já nos deram a gama de cores castanhas que se popularizarão, e é válido lembrar que celebridades como Antonela Roccuzzo, Anne Hathaway e até Kate Middleton conseguiram mostrar a beleza escondida no castanho e os múltiplos benefícios que muitos haviam ignorado.

O que é a cor "chestnut brown"?

Há algum tempo, a tendência minimalista e natural começou a ser uma das opções favoritas entre as amantes da moda, refletindo-se em looks como o old money, o luxo silencioso ou o 'clean look', apostando naquilo que "parece não ter levado muito tempo para ser produzido".

É por isso que o excesso de maquiagem e cores vibrantes no cabelo estão sendo deixados de lado para dar lugar a ares neutros e elegantes, razão pela qual este ano, sem dúvida, será para as mulheres morenas, exibindo uma cabeleira que não requer tanto cuidado e nem mesmo é necessário submetê-la a descolorações e outros tratamentos invasivos para o cabelo.

Entre as cores mais solicitadas nos salões de beleza está o 'chestnut brown', um tom quente que equilibra perfeitamente o cobre com o castanho e deixa alguns pequenos reflexos de chocolate, é fácil reconhecê-lo pela sua inclinação ao moreno.

Quem se beneficia do 'chestnut brown'?

Este é um tom que favorece todas as mulheres, pois é baseado em uma técnica que busca adicionar profundidade, consegue se destacar por ser uma cor que não só traz brilho ao cabelo, mas também volume e é bastante versátil para quem deseja uma verdadeira mudança em looks loiros e para quem ama tons escuros destacando sua beleza natural.

O ‘marrom castanho’ pode ser ainda mais destacado em cortes de cabelo em camadas, sendo uma das ideias vencedoras para quem procura realçar seus traços, pois consegue ressaltar a beleza do seu rosto graças a uma cor que contrasta perfeitamente com a pele.

Além disso, entre suas muitas vantagens não está apenas o brilho e volume que dá ao cabelo, mas também é um dos corantes com maior duração no cabelo, portanto não será necessário um grande manutenção ou passar longas horas no salão para chegar ao tom ideal, é rápido, combina com tudo e é elegante.