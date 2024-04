As previsões do tarot desta semana para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Chegou a hora de tomar decisões que o beneficiem no campo profissional. É hora de sair da zona de conforto e correr riscos para seguir em frente. A vida só existe uma e você deve aproveitar qualquer oportunidade que surgir no seu caminho, mas com a mente positiva de que tudo será para o seu bem.

Capricórnio

Prepare-se porque a oportunidade que você tanto espera chega até você e será em outras terras. Será uma mudança muito difícil porque deixar o conforto e a família é sempre um desafio. Mas a vida é disso, lutar pelos seus sonhos e quando os tiver nas mãos, trabalhar neles com toda a paixão e esforço que merecem.

Aquário

Estes são alguns dias para brilhar em tudo o que se propõe, para fazer da profissão o que sempre sonhou, para provar a si mesmo que está à altura do desafio que a vida lhe oferece. Não desmaie se encontrar obstáculos no caminho, pelo contrário, siga em frente até alcançar a meta que o levará ao sucesso.

Peixes

É hora de limpar as ideias que você tem sobre si mesmo e rever o roteiro de desejos e desertos porque você é um ser de luz e tudo o que você decidir terá que fazer com a convicção de que será positivo. O melhor ainda está por vir na sua vida, mas sempre com uma atitude positiva e boas vibrações porque o sucesso e a abundância serão para você.

Com informações do site Nueva Mujer