As previsões do tarot desta semana para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

A carta O imperador no tarot é de muito sucesso. Prevê sucesso e abundância, o que lhe diz que sua liderança está no seu melhor, mas que você deve ser cauteloso com suas palavras e ego. O dinheiro entrará em sua vida para que você possa pagar e ajudar seus entes queridos com a humildade e a generosidade que o caracterizam.

Virgem

Deixe os encargos familiares de lado porque é hora de pensar em você e na sua ascensão profissional. Ser egoísta para avançar rumo ao sucesso não é ruim. Pelo contrário, isto permitirá que outros se mobilizem para resolver o problema. Então aceite o que eles lhe oferecem e receba com amor a bênção de estar em outras terras.

Libra

Preconceitos e dúvidas têm que sair da sua vida e seguir com a mente positiva rumo às novas oportunidades que surgem no ambiente de trabalho. É hora de refletir e tomar decisões que lhe permitam avançar para que a prosperidade e a abundância estejam em suas mãos.

Escorpião

Você tem que assumir o compromisso de seguir em frente com a decisão que tomou. Você não pode desistir porque isso seria perder novas oportunidades. Mudanças e transformações são difíceis de passar, mas no futuro você verá como sua vida tomará um rumo positivo.

Com informações do site Nueva Mujer