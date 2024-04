As previsões do tarot desta semana para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Está chegando o melhor momento para planejar e organizar sua vida profissional com base no crescimento e no equilíbrio financeiro. O eclipse solar é a oportunidade de refletir, colocar ordem em suas ideias e aceitar as mudanças que estão por vir em sua vida.

Touro

A Lua no tarot é a carta das emoções, onde lhe diz para parar de se apegar ao passado e viver no presente com todas as experiências que você tem agora na vida. É hora de mudar de atitude, de fazer suas energias vibrarem no positivo, no amor e no sucesso.

Gêmeos

É hora de rever suas amizades, de perdoar e aceitar os erros e corrigi-los para curar velhas feridas. Só existe uma vida para perder tempo se arrependendo. Pelo contrário, aproveite todas as bênçãos que você tem e abrace a abundância do amor.

Câncer

Novas oportunidades de mudança que você deve aproveitar para avançar com seu empreendimento, basta ter determinação para tomar decisões. Você verá os frutos do seu esforço no futuro, por enquanto trabalhe muito e reserve um tempo para colocar suas ideias em ordem.

Com informações do site Nueva Mujer