As 6 mulheres mais sedutoras do zodíaco: são as mais habilidosas em conquistar As características destes signos te surpreenderão (Foto: Unsplash)

A arte da sedução não é nada fácil, mas há signos do zodíaco que têm muita naturalidade para isso. Para isso, é preciso ter paciência, mas também muita classe, saber estar e sensualidade.

Se você se aproximar muito, pode parecer alguém muito meloso e se não chegar, pode ser que ninguém perceba quais são as suas intenções e fique na mesma.

Aqui está uma lista dos 6 signos mais sedutores do zodíaco e como agem quando entram no campo do amor e da paixão:

Áries

Ela é uma das mais guerreiras e passionais do zodíaco. Também é especialista na arte da sedução. Ela adora desafios, então quanto mais difícil for, melhor. Ela tem criatividade suficiente para fazer com que você repare nela quando quiser, ela procura maneiras de fazer isso, de coincidir com você.

As nativas deste signo são muito diretas e não têm medo de esconder quais são seus interesses ou sentimentos. Elas vão direto ao ponto. É assim que ela seduz, sempre com a verdade em primeiro lugar.

Touro

Regido pelo planeta Vênus, planeta do amor, sua sedução é incrível. Ela tem as chaves e o ponto exato para fazer você se apaixonar por ela. No começo, ela pode ser um pouco tímida, mas isso também faz parte de seu ritual de sedução.

As nascidas sob a influência deste signo sentem-se seguras a todo momento dos passos que dão e das decisões que tomam. Antes de agir, ela é do tipo que planeja tudo o que vai fazer. É a típica mulher que te seduz lentamente (embora por dentro esteja desejando te dar tudo) e é isso que faz com que você se apaixone por elas.

Gêmeos

É uma bomba explosiva e é preciso ter cuidado, pois ser agradável e simpática contigo não significa que ela esteja tentando flertar ou seduzir você. Às vezes as pessoas se confundem. Ela é muito mais seletiva do que possam imaginar.

Ela é muito social e quer se dar bem com todo mundo, então, não se engane. Ela não vai se preocupar com bobagens, com protocolos de sedução, ela prefere ser sincera, divertida, sarcástica, maliciosa. No jogo da sedução, ela se deixa levar muito. Ela é imprevisível e muito impulsiva.

Câncer

Câncer é especial até para seduzir, tem a chave para fazer com que todos caiam aos seus pés. É doce, sensível, tímida e romântica. A mulher de Câncer seduz com o olhar, os gestos, as indiretas, além de ser muito sutil quando quer seduzir alguém.

Ela é daquelas que pensam que para algo tão especial e bonito não são necessárias palavras. Talvez seja muito tímida, especialmente no início, mas quando realmente gosta de alguém, essa timidez desaparece e ela mostra seu lado mais sedutor, mais atraente.

Leo

A mulher de Leo é sedutora por excelência. A forma como confia em si mesma, essa segurança que a caracteriza tanto é o que a torna sedutora para quem quer que seja. Apesar de seu forte caráter, ela tem um coração de ouro, é carinhosa, atenciosa, romântica e dedicada no amor.

Ela é tão corajosa e determinada que não tem medo de mostrar seu poder de sedução. Ela gosta de agradar e procurará maneiras de fazer a outra pessoa se sentir o melhor possível ao seu lado. Ela é generosa e adora viver o momento.

Virgem

A mulher de Virgem é alguém que sabe perfeitamente o que está fazendo a todo momento. Pode parecer fria e com muita personalidade no início, mas depois você não vai esperar o que ela vai te ensinar. Quando ela quer seduzir alguém, ela se torna muito sedutora e apaixonada.

Ela é uma daquelas mulheres que sabe perfeitamente o que gosta e como fazer para conquistá-las. Ela joga muito bem o jogo da sedução e pode ser bastante competitiva.