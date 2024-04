6 tipos de calças que todas as mulheres devem ter obrigatoriamente em seu guarda-roupa

6 tipos de calças que todas as mulheres deveriam ter no armário Pinterest (Foto: Pinterest)

Se houver uma peça de roupa que sobreviva à voragem das tendências e da moda, são as calças que sempre salvam qualquer mulher em ocasiões especiais, formais ou informais.

São aliados fiéis que ocupam um papel principal em nosso guarda-roupa. No entanto, é preciso pensar muito bem quais são os essenciais e quais são os favorecedores que te ajudam a parecer estilizada, elegante e sofisticada.

Estes 6 tipos de calças não podem faltar no seu guarda-roupa e aqui explicamos suas características:

Calça de cintura alta

É ideal para mulheres maduras porque disfarça as gordurinhas na área abdominal, realça a figura e oferece suporte adicional e conforto.

Calça de corte reto

São confortáveis e elegantes, além de terem a virtude de alongar as pernas visualmente. Você pode encontrá-los em diferentes tecidos, desde algodão até lã, e as cores que não podem faltar no guarda-roupa são bege, branco, cinza e azul marinho.

Calças carrot

Costumam destacar pela sua silhueta larga da altura do quadril até as coxas, cintura média e estrutura ligeiramente ajustada a partir dos joelhos até a bainha, o que ajuda a criar uma silhueta estilizada.

Calças de pernas largas ou palazzo

Não importa o seu tipo de corpo, estas calças são ideais para realçar a cintura e minimizar quadris e pernas. São uma opção perfeita para silhuetas triangulares e de ampulheta. Adaptam-se a qualquer ocasião e caracterizam-se por serem soltas, muito confortáveis e folgadas. Combinam-se com blusas e camisas justas para equilibrar o corpo.

Calças estampadas

Se forem estampados sutis, você adicionará sofisticação ao seu visual e para não exagerar, o ideal é combiná-los com blusas mais lisas ou de cores neutras.

Calças boca de sino

São a peça ideal para parecer elegante e formal em ocasiões de escritório. Cinza, azul escuro, branco, preto e bege são as cores mais adequadas para este design, pois farão você parecer estilizada.