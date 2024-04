5 ideias de unhas curtas: são bonitas e estão na moda

Ao contrário do que muitos possam pensar, as unhas curtas não estão condenadas à simplicidade e ao minimalismo. Pelo contrário, têm espaço mais do que suficiente para aderir ao nail art em tendência.

Apenas é necessário ajustar e personalizar os designs de moda para que se encaixem na sua pequena tela. No entanto, nem sempre é uma tarefa muito simples, por isso às vezes é melhor deixar para o manicure.

Ideias de unhas curtas para usar nessa temporada

Seja como for, se você tem ou quer unhas curtas e está procurando uma manicure na moda para usar nesta temporada, a seguir apresentamos cinco unhas que são um sucesso nesta temporada.

Francesa em amarelo manteiga

As unhas francesas são um clássico que nunca sai de moda e ficam muito bonitas em unhas curtas. Nesta temporada, a famosa manicure será usada em cores em tendência, como o amarelo manteiga.

Unhas em vários tons pastel

A primavera é a temporada ideal para usar cores nas unhas curtas. Uma maneira de fazer isso é com um design em tons pastel, como este criado pela manicure Hang Nguyen.

Unhas curtas leite com flores

Uma tendência de manicure que tem se mantido forte nos últimos anos são as unhas de leite com flores. Não só capturam perfeitamente a tendência, mas também são muito elegantes e bonitas.

Unhas curtas diferentes

Aquelas que não conseguem decidir por um design em particular podem optar por um que tenha um pouco de tudo. Assim como esta manicure mismatched em cores vibrantes que dura até o verão.

Unhas curtas de concha do mar

Os motivos marinhos estão muito em alta em 2024. Se você gosta desta moda, aposte em levá-la até suas mãos com um design bonito, como estas unhas sea shell curtas, chamativas e muito sofisticadas.