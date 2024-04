5 alimentos que ajudam a prevenir o risco de câncer

Com os avanços científicos, pesquisadores já conseguiram estudar e entender que determinados grupos de alimentos podem prevenir o câncer.

Contudo, para a pesquisadora de prevenção do câncer no Fred Hutchinson Cancer Center em Seattle, Johanna Lampe, fazer as escolhas corretas para uma dieta saudável pode não ser tão fácil.

“Muitos estudos de nutrição dependem de pessoas lembrarem com precisão o que consumiram até um ano atrás e é complicado entender como alimentos individuais podem influenciar a saúde quando fazem parte de uma dieta maior. Estilo de vida, ambiente, hormônios e genes também precisam ser considerados”, diz a pesquisadora.

Recomendados

Já o vice-presidente de pesquisa no American Institute for Cancer Research em Washington, Nigel Brockton, diz que comer somente um alimento não vai te ajudar na prevenção da doença, mas uma dieta correta pode auxiliar. Veja os mais indicados.

Brócolis

De acordo com a pesquisadora Johanna Lampe, alimentos como brócolis, couve de Bruxelas, couve-flor e repolho, chamados de vegetais crucíferos, são ricos em isotiocianatos, que ajudam as células a eliminar toxinas, que auxilia na prevenção do câncer.

“Os brotos de brócolis, por exemplo, são ricos em isotiocianato sulforafano, que impulsiona as defesas naturais do corpo contra danos diários nas células. O composto tem sido associado à proteção contra vários tipos de câncer, inclusive de próstata, mama, bexiga e colorretal.”

De acordo com pesquisas, consumir de quatro a cinco porções deste tipo de alimento por semana pode ajudar a prevenir diversas condições crônicas.

Tomate

Os tomates podem prevenir o risco de câncer de próstata, devido às abundantes reservas de licopeno, um tipo de oxidante que faz o tomate ser da cor vermelha. Segundo a professora assistente de nutrição na Baylor College of Medicine, Nancy Moran, o licopeno ajuda a defender o organismo contra o câncer de próstata, mama, pulmão e colorretal.

“Processar os tomates, como cortá-los ou cozinhá-los, ajuda na absorção do licopeno, que fica mais fácil do que quando os comemos crus. Consumi-los com gordura também ajuda. Comer os tomates cozidos, como em um molho ou com uma gordura saudável como azeite de oliva, pode aumentar os benefícios à saúde que obtemos.”

Outros tipos de alimentos que ajudam a prevenir o câncer são: