As revelações deste domingo, 6 de abril, para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

Existe a possibilidade de um trabalho extra aos fins de semana que lhe permitirá aumentar os seus rendimentos e sair das dívidas passadas. Prepare-se para conquistar, vários novos amores estarão presentes na sua vida neste final de semana. Aproveite a atenção e escolha com sabedoria. Seus números mágicos são 13 e 27, suas cores da sorte são azul e branco.

Escorpião

A vida é maravilhosa e a prosperidade está ao seu alcance, atraia resultados benéficos com pensamentos positivos. Você corrige problemas relacionados ao seu seguro de despesas médicas. Você também decide fazer um curso novo, o que o ajudará em seu ambiente de trabalho a conseguir promoções. Hoje é o seu dia mágico, seus números da sorte serão 12 e 40 e as cores da abundância são o azul e o amarelo.

Sagitário

Compre passagens aéreas para uma viagem com seu parceiro, lembre-se que os melhores momentos da vida estão na companhia. Você tem o poder de criar a vida que deseja, basta remover os obstáculos que colocou para si mesmo, confiar no seu potencial e verá como o sucesso chegará até você. Chegou a hora de você começar a deixar as festas ou desperdícios para trás e focar no seu crescimento pessoal.

Capricórnio

Diferencie seus amigos daqueles que só querem aproveitar sua boa vontade. Continue com sua rotina de exercícios, você está ótima. Sua saúde física e mental são importantes para aproveitar esta fase da fortuna, preste atenção nisso. Os capricornianos solteiros terão a oportunidade de encontrar o amor com alguém de Áries ou Virgem, desfrutar de compatibilidade e paixão em sua vida amorosa.

Aquário

Organize um churrasco para reunir os amigos e celebrar a vida. Lembre-se que você é a alma das festas e sabe criar um ambiente agradável para todos. Encontre soluções para problemas do passado com autocontrole e paciência, essas qualidades o ajudarão a crescer profissionalmente e a atingir seus objetivos de vida e de trabalho. Evite entrar em fofocas. Pode ganhar um animal de estimação.

Peixes

Um convite para uma viagem de lazer irá surpreendê-lo neste fim de semana, aceite esta oportunidade de explorar novos lugares, relaxar e desfrutar de experiências inesquecíveis. Avance nos estudos do mestrado, essa conquista abrirá novas portas para o sucesso. É hora de começar um novo capítulo em sua vida, deixar o negativo para trás e focar no futuro e na prosperidade. Lembre-se de que seu propósito é ser feliz e viver ao máximo.

Com informações do site Nueva Mujer