As revelações deste domingo, 6 de abril, para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Pare de procurar aquele amor que não era para você, mantenha sua dignidade elevada e logo chegará um amor mais compatível dos signos de Capricórnio ou Virgem. Lembre-se que você é o signo mais querido do Zodíaco e está sempre rodeado de pessoas positivas. Visite o médico para um check-up geral e mantenha-se saudável. A mensagem do seu anjo é: “Pensamentos positivos geram resultados positivos”. Seu dia mágico é domingo. Sua cor da sorte é o vermelho brilhante.

Recomendados

Touro

Cuide da sua saúde mental, pois a raiva e o nervosismo podem afetar seu relacionamento com as pessoas que você mais ama. Um novo amor lhe dará muita alegria nestes dias. Tenha cuidado com seu celular e seja mais cauteloso com suas coisas para evitar perdas ou roubos. Seu signo de terra lhe dá força para enfrentar os problemas. Seja um líder no trabalho, mas tome cuidado com os comentários ruins que seus amigos fazem. A mensagem do seu anjo é: “Liberte-se do medo”. Seus números da sorte são 02 e 21.

Gêmeos

O estresse é o seu ponto fraco hoje em dia, a recomendação fazer uma caminhada e fazer exercícios para controlar os nervos. Um amor do passado vai voltar, lembre-se que todo mundo merece uma segunda chance de ser feliz. A mensagem do seu anjo é: “Analise as opções que surgirão para você”. Escolha o melhor local de trabalho.

Câncer

Possível convite para uma viagem neste final de semana. Aproveite os melhores momentos com sua família. Hoje é o seu dia mágico. Seus números da sorte 08 e 19, e sua cor da sorte é verde; use essa cor em suas roupas para atrair mais alegria. É hora de mudar de casa para alcançar a verdadeira independência em sua vida.

Leão

Tenha cuidado com seu dinheiro, não fale sobre quanto você ganha ou sobre sua vida pessoal, pois a inveja o cerca. A mensagem do anjo é: “Chegou a hora de abandonar situações e pessoas que não são para você”, o que implica que você deve abandonar tudo que o destrói e não lhe traz nada de positivo. Seus números são 01 e 29 e suas cores da sorte são o vermelho e o verde. Fim de semana para fazer exercícios e ficar melhor.

Virgem

Cuidado com mentiras, não confie tanto em quem é amigo de conveniência, pois não é confiável neste momento. Trabalhe na sua cura energética para alinhar todas as energias ao seu redor e se libertar de doenças e problemas de ansiedade. Seus números da sorte são 06 e 20, e sua cor da abundância é o amarelo. Você terá surpresas financeiras, deve estar muito atento às oportunidades que lhe serão apresentadas, não as deixe escapar.

Com informações do site Nueva Mujer