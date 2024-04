Por que o seu ex não te escreve mas vê tudo o que publica nas redes sociais?

Quando não queremos saber de ninguém, nem mesmo consumimos seu conteúdo na internet. Mas o que acontece quando é o seu ex que não te escreve mas não perde nenhuma de suas atualizações nas redes sociais. Este é um caso digno de estudo que acontece com muitas mulheres no mundo e tende a nos confundir, porque poderia indicar que a pessoa ainda tem interesse em nossa vida, embora não tenha coragem de dar o passo.

No entanto, não devemos criar ilusões apenas por essa razão, pois se o relacionamento não terminou de maneira ruim, pode ser por motivos casuais e amigáveis, como acontece com o restante do círculo social dele. Como saber?

Perseguir após um rompimento é comum, mas pode se tornar uma obsessão (Freepik)

Por que seu ex fica de olho em tudo o que você posta nas redes sociais?

Bem, a respeito disso, o portal especializado Psicologia Online afirma que pode ser uma pessoa que não sabe como se manter ativa em sua vida após o que aconteceu entre vocês e prefere um papel secundário para não confundir as coisas. Ou simplesmente porque é desconfortável. O tédio é outro fator que influencia.

Recomendados

Na verdade, essa curiosidade é muito comum e motiva os especialistas a recomendarem o contato zero após uma separação se estamos com o coração partido para superá-lo mais rapidamente. Saber constantemente o que a outra pessoa está fazendo pode ser prejudicial, pois tendemos a pensar que fomos esquecidos e que a vida dela não foi afetada por isso.

Isso indicaria que seu ex quer continuar prestando atenção na sua vida (Freepik)

Apesar disso, há aqueles que são masoquistas e preferem estar lá do que não saber. De acordo com dados do Pew Research, citados pelo El País, em 2019, 70% dos usuários de redes sociais nos Estados Unidos usaram o Instagram para ver os perfis de seus ex pelo menos uma vez.

“A separação pode causar um vazio e isso é como uma tentativa de manter a outra pessoa em sua vida”, afirma a psicóloga Gabriela Paoli à mesma fonte, indicando que isso ocorre principalmente em casos de dependência emocional.