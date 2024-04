O que é a síndrome de Penélope e por que é um risco em seus relacionamentos?

Se estiver determinada a ter um relacionamento com alguém, mesmo que isso custe sua paz mental, você pode estar experimentando o síndrome de Penélope.

Não se fala comumente sobre essa condição com a qual mais de uma pessoa se identificará, pois está muito ligada à dependência emocional e ao apego a alguém que se mostra ambivalente conosco.

O que é?

De acordo com o portal Ohlala!, a síndrome de Penélope recebe esse nome inspirado na mitologia grega, baseando-se em uma mulher leal, dedicada e apaixonada, que sempre se agarrou a um único amor.

Você não pode ficar esperando por alguém que não satisfaz suas necessidades emocionais | Freepik (Freepik)

Segundo a lenda, “Penélope era a esposa de Ulisses, rei de Ítaca, que partiu de casa para ir à guerra de Troia e demorou vários anos para retornar. Ao perceberem sua ausência, os cavaleiros de Ítaca se aproximavam do palácio para que a rainha escolhesse outro marido, mas ela queria continuar esperando”.

Portanto, este termo é usado para descrever mulheres que se apegam a uma pessoa que não pode lhes oferecer o relacionamento bonito, saudável, recíproco e duradouro que desejam, mais por obsessão do que por amor.

Acreditam que essa pessoa que não está emocionalmente disponível naquele momento um dia estará e as amará ou valorizará como elas merecem, o que as faz perder anos de suas vidas e oportunidades de se entregar romanticamente a alguém que as apreciará de fato.

Em vez de ficar insatisfeito, você poderia seguir em frente com sua vida e receber um amor melhor | Darko / Freepik (Darko/Freepik)

“Esta obsessão se torna uma perda de tempo e uma desvalorização pessoal, porque, além disso, começam a ficar sozinhas. Penélope seria um exemplo de codependência, um subtipo de dependência emocional. Os vínculos codependentes se relacionam através da necessidade e escolhem parceiros que tenham alguma carência (emocional, psicológica, econômica, etc.). Basicamente, buscam alguém que as necessite”, afirmam.