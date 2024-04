As revelações deste sábado, 6 de abril, para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

Não entende como poderia mudar o rumo. Agradece por ter vivido intensas histórias de amor, dias e noites na lua. Libertou-se de preconceitos e amarras formais que o teriam estrangulado sem remédio. Também superou inúmeros problemas e evitou os tropeços dos traiçoeiros e invejosos que andam pelos corredores

Recomendados

Escorpião

Poderia hibernar por várias semanas, está exausto. Tarefas de grande responsabilidade, que não podem ser delegadas, puseram-no em movimento.Ficou acordado a noite toda tentando ver como vão as coisas, sem se confundir no bazar dos idiotas. Pela repetição constante da mesma coisa, o infinito gira em círculos sem resolver os problemas. Por tanta ambição e egoísmo que o impede de seguir em frente, você quer hibernar para não ver, não ouvir, não sentir.

Sagitário

Sugerem mudar de assunto para não falar de sexo, política e religião, temas sempre proibidos. Alguns ainda proíbem na mesa de jantar, no quarto, no jardim. É então permitido falar de coisas simples, da espessura da madeira ou do vento frio que seca a pele. Tal como as coisas estão, falar disto e não do outro seria inconsciente.

Capricórnio

A realidade está mudando abruptamente, o amanhã é desconhecido. Você está muito ansioso para concluir seus projetos. Embora seja um observador atento, deixa de lado vários detalhes que deveria levar em conta para tomar boas decisões. Sendo assim, não é apenas útil prestar muita atenção ao que você lê; você precisa sentir a atmosfera do seu trabalho.

Aquário

Fica cheio de trabalho até ficar sem fôlego, agindo como um louco como se nada estivesse acontecendo, é o que muitas pessoas aconselham. Pelo que dizem, essa é a forma de não enlouquecer com as brigas que todos sofremos diariamente. É urgente que vocês façam algo, o que puderem, no seu pequeno raio de ação, a fim de contribuir para diminuir o caos. E ele está certo.

Peixes

Você não se esconde como tantos que se deparam com problemas. Tem fama de corajoso, não tem medo de nada. Esta semana você precisa abrir bem os olhos e analisar tudo o que lhe dizem com uma boa dose de ceticismo. Não cabe a você ser o mais ingênuo. Seria ainda pior ficar preso numa cadeia de problemas sem solução.

Com informações do site El Espectador