As revelações deste sábado, 6 de abril, para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Foi necessário e saudável descansar durante a Semana Santa, olhando em volta, acompanhando o passar das horas, revendo memórias. Muitas Semanas Santas ficaram para trás. As procissões e o arrependimento dos fiéis não mudaram, mas hoje a violência é mais forte e é grande a necessidade de habitar um planeta em paz.

Touro

Seus projetos não avançam, o tempo passa. Fica com vergonha de perguntar qual o motivo de tanta demora, fica cansado, fica em silêncio e continua esperando. Seus projetos não podem ser interrompidos, continuarão a abrir janelas, a bater nas portas, passando da preocupação à ocupação. A passividade não seria perdoada.

Gêmeos

Já segundo o nove de copas, algumas pessoas próximas são muito distantes: não compartilham as mesmas coisas, dizem sim, mas não. Você tem a impressão de que procuram você apenas quando eles precisam de sua ajuda. Estão convencidos de que você desistirá de tudo o que for necessário para atender a ligação deles. Você refletirá sobre a qualidade dos seus laços afetivos.

Câncer

Você fica calado nas reuniões. E você é o único que deve falar pelo seu conhecimento dos assuntos, pela sua atitude crítica e comprometimento. Se falasse, pararia com o barulho, essa gritaria que ameaça e não leva a lugar nenhum. Deveria tomar a palavra para mostrar outra forma, serena e inteligente de resolver conflitos. O atraso continua da mesma maneira.

Leão

Tem uma conversa pendente com o companheiro para quebrar o gelo que deixou a última semana repleta de velas que incendiaram o ambiente. Você está pisando em territórios minados: qualquer comentário pode causar uma explosão, o que naturalmente causaria danos. Ele aproveitará a serenidade alcançada durante a Semana Santa para iniciar a conversa.

Virgem

Vários colegas são covardes. Reservadamente asseguram que para mudar as coisas que estão erradas, se oporão a elas com argumentos sérios e ações contundentes. Lutarão com a mesma determinação de Dom Quixote que atacou os moinhos de vento. Mas quando chega a hora, ficam em silêncio e se comportam. E você é o único que enfrenta o que quer que seja, sem reforços.

