As cores favoritas das mulheres sofisticadas: os tons de roupa mais favorecedores e elegantes As mulheres sofisticadas gostam de se vestir elegantes (Foto: Pinterest)

As mulheres sofisticadas são facilmente identificadas pelas roupas e cores que usam. Não seguem as tendências, mas sim procuram os tons adequados que lhes permitam parecer elegantes e com aquele toque de sofisticação que as distingue.

Alguns estilistas têm investigado sobre o tema e sabem como essas mulheres tiram o máximo proveito de sua imagem. Por isso, Piluka de Echegaray, estilista e especialista em moda, destaca ao portal Soy Carmín que "é preciso ser cuidadosa com as estampas e moderada com as cores".

“A elegância se baseia no equilíbrio”, diz Echegaray sobre os tons mais usados pelas mulheres sofisticadas e que aqui mostramos a você.

Recomendados

Preto

Este tom não falta no guarda-roupa de qualquer mulher e é o favorito das milionárias para mostrar elegância em suas vidas. Simboliza sofisticação e proporciona uma aparência formal e refinada.

Branco

É outro dos favoritos das mulheres da alta sociedade porque com ele você pode fazer milhares de combinações que te farão parecer sofisticada e ficar fresca em dias quentes.

Rosa

Este tom doce e romântico traz elegância, não importando a idade que você tenha. Além disso, tem diferentes tonalidades que vão do mais claro ao mais escuro.

Vermelho

Esta é uma cor que, além de emanar sensualidade quando usada, é sinônimo de segurança e sucesso e é a mais indicada para se destacar dos outros em qualquer reunião ou evento.

Lilás

Este tom tão versátil está associado ao luxo e ao poder e o melhor é que combina com todos os tons de pele. Também é uma cor que vai desde o mais claro até o mais escuro e vibrante. Com as combinações que fizeres com esta cor, não há dúvida de que você ficará muito elegante.