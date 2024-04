As calças cargo serão a sensação da temporada, use com blazer e eleve o visual

Muitos questionaram Shakira como um ícone da moda, mas desde seu retorno à música e sua separação midiática, a colombiana tem se mostrado uma referência de estilo, quebrando estereótipos sobre o que uma mulher deve vestir depois dos 40.

Foi a colombiana quem conseguiu popularizar calças jeans que se tornaram um ícone no início dos anos 2000, ela as fez tão suas que é impossível não pensar nela quando as vemos. O que alguns desconhecem é que as calças cargo são uma peça que pode ser formal e elegante se combinada com os elementos necessários e até favorece mulheres de todas as idades.

Calças cargo com blazer

Se o que você procura é dar uma reviravolta em seus trajes e atualizar seu guarda-roupa, dê uma chance às calças cargo, eu garanto que este look não irá decepcioná-lo e conseguirá dar um toque rebelde e até sedutor.

As calças cargo se tornaram tendência no ano passado por proporem um dos looks não apenas mais estilosos, mas também mais confortáveis, e foi Shakira quem conseguiu imprimir sua marca nessa peça, popularizando seu uso.

As calças cargo, também conhecidas como calças de combate, caracterizam-se por ser um design quase solto, na maioria das vezes encontradas em sua versão de pernas largas, embora existam exceções com cortes diferentes. O coração desta peça reside nos bolsos utilitários localizados nas extremidades das pernas, sempre proeminentes e geralmente grandes e quadrados.

Você pode pensar que esse tipo de calça não é sinônimo de elegância e é mais adequado para looks casuais, mas a verdade é que há uma peça que lhe dá aquele toque formal e glamouroso que você não vai querer perder.

Como usar calças cargo com blazer?

O blazer será a peça de roupa preferida e os especialistas em moda recomendam usá-lo com calças cargo, isso não só elevará seu visual, mas também chamará a atenção das pessoas ao seu redor, é confortável, elegante e, além disso, não é necessário gastar muito para conseguir seu look.

Calças cargo com jeans e tênis

As calças cargo jeans ficam perfeitas com tênis, adiciona um blazer divertido, neste caso às riscas, e um top de alças. Verá que não precisa de muito para parecer na moda e fresca nesta temporada quente.

Para um estilo ainda mais formal

Combina as calças cargo com um top bandeau, o ideal é que ambos sejam da mesma tonalidade, e em seguida, complemente com um blazer e tênis da mesma cor. Este conjunto grita luxo discreto graças às tonalidades neutras.

Brinque com a paleta de cores

Este visual é perfeito para todas as idades, combinando calças cargo com sandálias de salto, um top estilo bandana e um blazer, vai te fazer parecer sofisticada e chique.

A chave está nas cores vibrantes

As calças cargo ficam ótimas se combinadas com cores vibrantes, neste caso, calçados e blazer. O que melhor do que esta temporada para explorar tonalidades tão alegres.

Combine cores sóbrias

O vermelho será uma das tendências mais fortes deste ano, que tal adicionar um toque de sensualidade com sua blusa enquanto usa calças cargo estampadas e com cortes formais, neste caso branco listrado, e combinar com um blazer em outra cor, como cinza, preto ou branco, pode ser uma ótima opção.