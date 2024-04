Adeus botox! Como estimular o colágeno na pele de forma natural? Veja o que os especialistas recomendam

Estamos acostumados a resolver os problemas da nossa pele de forma tópica, mas tudo mudará quando você aprender como estimular o colágeno na pele de forma natural.

Dessa forma, economizaremos muitas dores de cabeça decorrentes do envelhecimento e também economizaremos na rotina de cuidados com a pele, algo que sua saúde agradecerá de forma integral pelo impacto no bem-estar geral que isso tem.

Como estimular o colágeno na pele de forma natural?

“O mais importante que você pode fazer pela sua pele é ajudá-la a produzir colágeno, pois assim previne a flacidez, falta de elasticidade, rugas...”, relata a especialista Carrie Gross à Vogue.

Uma maneira eficaz de fazer isso é através do uso de peelings com ácidos, que não apenas fazem com que sua pele pareça luminosa e sem imperfeições, mas também ajudam a "potencializar a formação de colágeno, produzir densidade na pele, proteger a barreira cutânea e equilibrar o pH", garante a especialista que possui sua própria linha de cuidados com a pele.

O colágeno pode ser estimulado através de suplementos, exercícios e alimentação | Pexels

A outra maneira de estimular o colágeno na pele de forma natural é através da alimentação e de bons hábitos em geral, que terão impacto na aparência do maior órgão que nosso corpo possui.

"Alimentos ricos em vitamina C. Morangos, kiwi, limão, laranja, toranja, pêssego, goiaba, groselhas... São muito ricos em vitaminas, que estão relacionadas com a formação de colágeno. Na verdade, qualquer suplemento de colágeno deve ser acompanhado de vitamina C para melhorar sua eficácia", afirmam do Hola.

A vitamina C estimula a produção de colágeno | Freepik

A carne magra, peixes, laticínios, legumes, aipo, alho, cebola, beterraba, tomate, framboesas ou amoras, são outros itens essenciais em sua dieta.

Por último, não podemos esquecer de fazer exercícios específicos de yoga facial, que ajudam a tonificar os músculos da região e a reduzir a presença dos sinais de envelhecimento. De forma geral, faça exercícios cardiovasculares e de força, de duas a três vezes por semana, durante pelo menos meia hora.