Adeus blusas de renda! O que são as blusas Off shoulder que as substituíram e como usá-las em 2024

Moda As blusas off shoulder se transformaram nas favoritas da temporada (Abir Hasan / Shwa Hall/Unplash / Pexels)

As blusas de renda são as mais delicadas e românticas, mas já ficaram no passado e outras chegaram para substituí-las nesta temporada.

Trata-se das blusas off shoulder, que são aquelas que não cobrem os ombros, seja um ou ambos, e existem diferentes modelos delicados e elegantes e muitas formas de usá-las.

Este tipo de blusas beneficia as mulheres com seios pequenos, pois realça e dá volume, e nós te dizemos como combiná-las.

Recomendados

Looks com blusas off shoulder que são tendência em 2024

Calça pantacurta com blusa ombro a ombro

Um visual muito elegante e moderno que você pode usar com este tipo de blusa de ombro descoberto é combinando-a com uma calça pantacurta.

Você pode usar a blusa em branco ou preto e a calça em qualquer tom que você goste, pois vai combinar de qualquer maneira, e complemente com saltos ou stilettos.

Short e blusa ombro a ombro

Você pode usar um short preto muito elegante e moderno com uma blusa off shoulder de ombros descobertos com manga longa e bufante.

Complemente esse tipo de visual com alpargatas e uma bolsa chique, além de adicionar um chapéu, se desejar, para um visual chique.

Calças justas e blusa ombro a ombro

Também podes usar umas calças jeans justas azuis ou pretas com uma blusa off shoulder de um ombro descoberto, com decote lateral.

Este look pode ser usado com saltos altos ou tênis para um visual mais confortável, de qualquer forma você ficará elegante e romântica.

Saia rodada com blusa ombro a ombro

Se quiser um estilo mais romântico e ideal para a primavera, então você pode usar um top de ombros descobertos com uma saia assimétrica de babados, mais longa atrás e curta na frente.

Além disso, use alpargatas, saltos ou tênis, e complemente com uma bolsa pequena e acessórios para um estilo elegante.