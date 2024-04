A calça capri está de volta à tendência combinando com um blazer para um look elegante

As calças capri estão de volta à moda, depois de serem uma das peças mais queridas dos anos 2000 e de se tornarem um símbolo distintivo de celebridades como Audrey Hepburn, convidando as mulheres das décadas de 50 e 60 a esquecerem os clássicos jeans e minissaias.

Calça capri combinada com blazer Pinterest (Pinterest)

O melhor de tudo é que o design de calças mencionado anteriormente combina perfeitamente com todos os looks, desde o casual até o formal e aqui estão algumas dicas para usá-los como uma verdadeira especialista em moda.

O que são calças capri?

As calças 'capri' estão de volta e se você ainda não sabe quais são, talvez o termo 'pescador' lhe seja familiar, pois são caracterizadas por irem abaixo do joelho e possuírem cintura alta, o que favorece a silhueta de quem as usa.

Recomendados

Este design nostálgico volta com mais força em 2024 graças às mulheres amantes da moda, que nos trazem uma proposta fresca para aqueles que procuram mostrar 'um pouco de perna' mas não o suficiente para optar por uma saia ou mini-saia.

Então, se você está procurando por um estilo fresco, confortável e favorável, não se esqueça de adicionar em algum momento desta temporada as calças 'capri' que já estão se destacando como uma das tendências mais fortes deste ano.

Como combinar calças capri com um blazer?

Embora haja uma infinidade de opções para combinar calças de corte ‘capri’, como camisas, tops pequenos e blusas românticas que mantenham a frescura da primavera, existe uma peça que se tornará a aliada perfeita para quem procura elegância e quer dar uma reviravolta em seu estilo.

Os blazers serão uma das opções mais bonitas e elegantes para combinar com calças capri. Se está à procura de um look de escritório confortável, fresco e na moda, não hesite em usar esta dupla.

Blazer e lingerie exposta

A combinação de blazer com a tendência de lingerie exposta é uma das opções mais sedutoras e estilosas, aposte em um conjunto de calças capri da mesma cor que a sua peça superior e dê altura com um par de sandálias de salto alto. Você parecerá uma verdadeira especialista em moda.

Calças capri justas

Para as amantes de looks justos, estas calças capri podem ser uma das opções ideais, combine a cor delas com seu blazer e crie um contraste com sua blusa.

Para um visual casual

Se o que você procura é um visual casual, essas calças capri com tingimento dois mil são a opção, confortáveis e perfeitas para combinar com um blazer enquanto contrasta com sandálias de plataforma do mesmo tom que a sua peça de cima. Adicione um top confortável e um boné para algo mais relaxado.

As calças jeans não podem faltar

Em jeans também fica elegante e é extremamente confortável, não os deixe de lado e combine o glamour com o casual, este estilo mistura top e blazer de um só tom e contrasta com sandálias de salto e acessórios de outra cor.

Não se esqueça do couro

Combina os seus jeans capri com um blazer de couro, esta textura será uma das vencedoras deste ano, combina com cores vibrantes e chamativas com sapatos de salto abertos e óculos de sol.