3 perfumes com cheiro de cereja: deixam um rastro doce e sofisticado

Os perfumes com aroma de cereja são doces e elegantes (Pexels / Unsplash)

Os perfumes com cheiro de cereja para mulheres são um dos mais populares devido ao seu aroma doce, fresco e delicado, mas que evoca uma sensação de elegância.

O aroma da fruta amadurecida ao sol sugere notas doces e suculentas com um toque de frescor e acidez. Ao mesmo tempo, embora seja frutado, tem nuances que lembram outras frutas e um suave toque floral.

A intensidade da essência também varia de acordo com o seu tempo de maturação e variedade. Além disso, as fragrâncias com cereja costumam ser compostas por uma variedade de notas.

Recomendados

A mistura desta com acordes florais e frutados cria um aroma encantador que conquista o olfato de todos os tipos de mulheres: desde as mais românticas e delicadas até as mais sedutoras e ousadas.

Se adora o aroma a cereja e quer experimentar um perfume onde esta fruta seja a grande estrela, continua a ler para conhecer três dos melhores, de acordo com a revista Harper’s Bazaar.

Lost Cherry de Tom Ford

Um perfume que é puro e encantador como cereja é esta encantadora fragrância de Tom Ford. Em seu site, a marca a apresenta como “um aroma delicioso que mergulha os sentidos em um brilho semelhante ao de um caramelo”.

"Lost Cherry mistura cereja preta com acordes de licor de cereja e um toque de amêndoa amarga, explodindo em ondas doces e azedas", descreve. "Notas florais opulentas de rosa e jasmim sambac se misturam com uma combinação inesperada de sândalo, vetiver e cedro".

Lost Cherry de Tom Ford (Tom Ford)

Cherry Blossom da L’Occitane

Outro perfume que é uma verdadeira fantasia de cereja é esta água de banho floral e frutada da L'Occitane. A marca garante que com seu aroma Cherry Blossom, você será transportado "para as encostas salpicadas de cerejeiras do sul da França com seu aroma delicado e fresco".

"Uma fragrância feminina, elaborada com extrato de cereja da região de Luberon, na Provença. Delicie os seus sentidos com notas de fresia, cereja e lírio do vale, realçadas por uma base persistente de âmbar e almíscar", detalha em sua página.

Cherry Blossom de L'Occitane (L'Occitane)

Black Opium Eau de Parfum por Yves Saint Laurent

Uma fragrância com cheiro de cereja que você vai querer levar para todos os lugares nesta temporada é este eau de parfum. Sobre o perfume, YSL explica: “A assinatura Coffee Floral de Black Opium se transforma em uma nova sensorialidade vermelha. O icônico acorde floral do café é tingido de vermelho com um ingrediente único e suculento: o acorde de cereja”.

"Esta nota licorosa leva a assinatura do Black Opium a um novo universo frutado. O Black Opium Eau de Parfum Over Red é uma criação ousada que desperta os sentidos", conclui. Sem dúvida, uma fragrância intensa e elegante para as mais ousadas.