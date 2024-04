Surpreenda! Bermudas jeans e blazer serão a combinação mais chique da temporada: veja como usar

Se você está cansada dos clássicos jeans e saias ou procura dar um toque diferente ao seu estilo, então poderá experimentar uma das tendências de calças que vão reinar nesta temporadas, as bermudas, uma das peças que você definitivamente tem de experimentar.

Há quem pense que os bermudas não são elegantes ou que poderia parecer impossível criar um look de escritório com esse tipo de calças, mas estão enganados, a chave está na forma de combiná-las, talvez seja hora de deixar as camisetas oversize de lado e explorar um lado sexy a partir destas peças.

Bermudas de mezclilla con blazer Pinterest (Pinterest)

Sim, como você leu. Os bermudas também podem tornar o seu visual impactante e formal para os dias de trabalho ou simplesmente chamar a atenção durante seus encontros com amigos ou passeios casuais durante o dia, você estará fresca e confortável.

As bermudas jeans são tendência

Os meios especializados em moda sugerem apostar em bermudas jeans durante a primavera. Trata-se de uma peça que chega acima do joelho e que era considerada informal, pelo menos até agora, já que você pode dar um toque com um blazer para parecer uma verdadeira especialista em moda.

Assim como os jeans, esta peça se destaca pela sua versatilidade, pois combina com tudo graças à sua textura fácil de combinar e manter, então você não precisará pensar muito para criar um visual com esta peça que até mesmo a própria Lady Di usava com orgulho em diferentes looks.

Como combinar bermudas jeans com um blazer de forma elegante?

Se o que você procura é dar uma reviravolta em seu visual, então use bermudas com blazer, eu garanto que você faria a famosa Princesa de Gales se sentir orgulhosa, além de conseguir parecer chique e sofisticada com poucos elementos que com certeza você tem em seu guarda-roupa.

Bermudas com blazer e tênis retrô ou sandálias

Se estiver procurando um look casual para uma saída de manhã, opte por umas bermudas jeans clara, com um cropped e blazer, complete com tênis retrô ou sandálias para dar aquele toque informal, relaxado e confortável.

Jeans com blazer e botas

Combine bermudas com um blazer e botinas ou botas biker, vão dar um toque rebelde e ousado ao seu visual.

Bermudas com sapatos de salto

Combine cores caqui, farão com que o seu visual tenha um ar sofisticado, neste caso um blazer oversize nesse tom, top cor creme e sapatos de salto que são confortáveis e ajudam a dar alguns centímetros extras.

Um look completo para o escritório

Se o que você deseja é um visual formal para ir ao escritório, então opte por um visual com bermudas jeans escuras e crie um look completo a partir daí, seja em azul marinho ou preto, adicione sandálias de salto ou sapatos de salto alto.

Para um toque sexy

Se você deseja um visual sexy e descontraído, então use um body de renda justo ao corpo, combine com bermuda e um blazer, os sapatos vermelhos elevaram o estilo neste exemplo.