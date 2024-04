Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Cartas 25 e 22

Uma pessoa pode chegar e propor um negócio ou parceria. É importante ter em mente que chegou na hora de mudar de vida e expandir os horizontes.

Capricórnio – Cartas 32 e 6

Boas notícias chegam no seu lar e existe uma paz sendo retomada ou tornando tudo ainda mais leve. Aproveite esse momento com quem ama e floresça as relações que importam.

Aquário – Cartas 36 e 33

Os caminhos se abrem e isso pode gerar partidas ou mudanças importantes. Chance de viagens ou de novas trajetórias em um lugar distante.

Peixes – Cartas 13 e 8

Cuidado extra com traições e mentiras. Fique atento para os sinais, pois eles irão aparecer e saiba agir de forma mais calculista para se prevenir da melhor maneira.