Seu brinco caiu? Pode significar infidelidade

Uma antiga teoria tem ressurgido nas redes sociais, causando tormento nas mulheres preocupadas que estão se perguntando se também perderam seus brincos enquanto estavam com seu parceiro, e essa simples ação poderia ter uma explicação sobre seu relacionamento. Você está em perigo?

Foi a rede social TikTok que viralizou essa teoria, da qual centenas de mulheres deram seu testemunho, enquanto outras mostraram ceticismo em relação a ela; no entanto, há tantos memes e vídeos compartilhados por usuárias que decidimos explicar o significado da frase que circula na internet, onde mencionam: “Quando depois de meses você entende por que seus brincos caíam quando estava com ele”.

O que significa deixar cair um brinco quando está com seu parceiro? Twitter (Twitter)

A frase parece familiar ou já a encontrou em redes sociais? Bem, isso não é para te alarmar, mas há quem encontre uma explicação "aterradora" por trás de perder um brinco enquanto está com o seu parceiro.

O que significa quando um brinco cai de você enquanto está com seu parceiro?

Divertidas tendências e teorias interessantes surgem diariamente nas redes sociais, no entanto, o TikTok demonstrou que nem tudo é ‘riso e diversão’, assustando várias usuárias que estão em um relacionamento e deixando-as com uma reflexão assustadora.

Se alguma vez deixou cair um brinco enquanto está com o seu parceiro, existe um mito antigo que explica que isso não acontece por acaso e na verdade esconde uma mensagem para você, por isso deve estar atenta ao seu redor e preparada. No entanto, o significado depende do lado, e aqui vamos explicar.

Esta famosa teoria, contada pelas avós, explica que se um brinco cair de você, pode significar que seu parceiro está te traindo, no entanto, é importante considerar de que lado o brinco caiu.

O que significa que o brinco direito caia?

De acordo com o esoterismo, o significado de perder um brinco varia dependendo do lado em que o estiver usando. Neste caso, se cair do lado direito, pode respirar tranquilamente, pois isso não é sinônimo de engano, muito menos de maus presságios.

Que o brinco direito caia pode significar mudanças em sua vida, é um convite para explorar novos horizontes e sair de sua zona de conforto, também se diz que é um presságio de que coisas novas e melhores estão por vir para você.

Também é considerado como um sinal de mudanças agradáveis, uma vez que a energia negativa do seu corpo já teria sido purificada.

Como saber se seu parceiro está sendo infiel a você? Pexels (Pexels)

O que significa que o seu brinco esquerdo caia?

Cuidado! As más notícias começam aqui, pois o significado de que seu brinco esquerdo é um aviso de que seu parceiro pode estar te traindo. Se você está solteira, dizem que é um sinal de que está prestes a passar por desafios complicados que podem impedir que encontre a felicidade a curto prazo.

Por outro lado, se tiver um parceiro, não só é sinônimo de uma possível infidelidade, mas também de um sinal do universo de que é provável que esteja numa relação com a pessoa errada.