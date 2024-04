Se inspire com Kim Kardashian e Sofía Vergara no uso de espartilhos

Uma peça que tem estado em alta há meses é o espartilho, que nos é ensinado a usar por celebridades como Sofía Vergara e Kim Kardashian, pois não tem idade nem tipo de corpo. Pelo contrário, todas podemos aderir a essa tendência que é sedutora e favorecedora para realçar as nossas curvas.

Na verdade, poderíamos dizer que é um dos clássicos da moda, pois se popularizaram no Ocidente a partir do século XVI para obter um torso rígido e estilizado para as damas da aristocracia e da nobreza. Isso mudou bastante e agora são apenas um símbolo de feminilidade.

Como usar um espartilho aos 40 e 50 anos?

Se quiser aprender como usar um espartilho aos 40 e 50 anos, convém observar Sofia Vergara, a atriz que interpretou Griselda Blanco, na série Griselda, brilhou na apresentação da nova temporada de America’s Got Talent.

Para o evento, a colombiana optou por um corpete de pele de crocodilo em preto e detalhes transparentes, que Sofia Vergara combinou muito bem com calças de alfaiataria da mesma cor. Um conjunto monocromático é ideal para demonstrar elegância e sofisticação, além de alongar visualmente.

Sofía Vergara deslumbrou com seu último look Ele deu aulas sobre como usar espartilho aos 50 anos ((@sofiavergara/Instagram))

Outra que sabe muito bem como combinar esta peça é Kim Kardashian, que também aposta no minimalismo desde a cor, mas mistura estilos no mesmo outfit para gerar um equilíbrio muito interessante. Por exemplo, o corset traz glamour e adiciona um macacão esportivo para dar um ar mais esportivo.

E se você quiser mais inspiração, quem melhor do que sua irmã, Kourtney, que também os tornou um básico de seu guarda-roupa. No caso dela, ela adora combiná-los com jeans largos para criar uma silhueta harmônica e casual, ideal para ir a um brunch com as amigas ou realizar tarefas sem deixar de nos vestirmos bem.