Rihanna impressiona as redes com uma mudança radical de visual: o corte de cabelo mais ousado do ano

Rihanna Rihanna impacta as redes com mudança radical de look: o corte de cabelo mais atrevido do ano (Dimitrios Kambouris, Gregory Shamus /Getty)

Desde que alcançou fama mundial em 2005 com o seu sucesso ‘Pon de replay’, Rihanna sempre demonstrou não ter medo de mudar sua imagem, especialmente durante suas gravidezes quando tira o melhor do seu guarda-roupa e se anima a usar estilos dos mais extravagantes. Em relação ao cabelo, a artista de Barbados já usou quase todos os estilos existentes: franja, afro, ondulado, com tranças e até tons vermelhos ou rosa.

Rihanna define a moda com novo estilo de cabelo

Portanto, se há um tipo de cabelo pelo qual ela sente um apreço especial, é o duende, já que ela o usou em diversos momentos da vida. E agora, em 2024, ela se encarregou de recuperá-lo, provando mais uma vez que é a rainha dos penteados.

Dias atrás, Rihanna despediu-se de sua cabeleira loira mel lisa que costumava usar para se juntar à turma dos cabelos cacheados. Ela também modificou a cor, desta vez com um tom loiro mais intenso. Uma mudança de visual que durou apenas alguns dias, pois ela mudou novamente.

A artista de Barbados exibiu um corte de cabelo elegante: o pixie

Rihanna juntou-se a um dos cortes de cabelo mais em tendência de 2024: o pixie, um estilo capilar que realça as características faciais e sempre fica muito elegante.

Trata-se de um novo visual que não se sabe se é uma peruca ou se realmente passou por um salão de beleza. Com as novas imagens nas redes sociais, imediatamente a mente se transporta para 2012, ano em que ela exibiu pela primeira vez um cabelo com esse visual, embora naquela época estivesse com uma cor escura.

Rihanna é uma inspiração na hora de usar os cortes de cabelo mais elegantes da temporada 2024.