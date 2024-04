Perfumes masculinos: top 5 melhores O Boticário de acordo com os homens Imagem: Instagram (@oboticario)

A marca de perfumes nacionais O Boticário é, sem dúvidas, uma das mais conhecidas e buscadas pelos brasileiros. Entre as fragrâncias masculinas da marca, a linha Malbec se destaca, sendo uma das primeiras escolhas ao adentrar no mundo da perfumaria.

Desta forma, a linha e a marca continuam se destacando, e se você tem dúvidas para saber quais são os melhores perfumes de O Boticário, veja a seguir um top 5.

Malbec X - 2022

As notas de topo são: Folhas de Violeta, Yuzu, Mandarina e Toranja. As notas de coração são: Benjoim, Cardamomo e Fator X. As notas de fundo são: Couro, Camurça, Âmbar e Patchouli.

Zaad Santal - 2021

As notas de topo são: Pimenta de Szechuan, Noz-moscada, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são: Sândalo, Whiskey, Folha de Violeta e Lavanda. As notas de fundo são: Cedro, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Patchouli.

Quasar Brave - 2019

As notas de topo são: Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa. As notas de coração são: Chá Preto, Gerânio e Magnólia. As notas de fundo são: Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli.

Malbec Ultra Bleu - 2022

As notas de topo são: Aquozone® e Bergamota. As notas de coração são: Lavanda, Sálvia, Patchouli, Vinho Tinto e Hivernal®. As notas de fundo são: Sândalo, Almíscar, Âmbar e Carvalho.

Malbec Signature - 2018

As notas de topo são: Notas Especiadas, Agulhas de Cedro, Limão, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são: Cravo-da-Índia, Cedro da Virgínia e Patchouli. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Sinfonide.

