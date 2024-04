O que são as blusas ‘vitorianas’? Como usar a peça mais sofisticada e bonita da temporada

Desde 2023, a moda clássica tornou-se uma das favoritas das mulheres, graças à sua elegância e sofisticação que permitem elevar qualquer look, e o melhor de tudo é que não é necessário gastar muito para alcançar um visual digno da realeza.

O luxo discreto e o estilo old money conseguiram captar a atenção das amantes da moda, demonstrando que às vezes menos é mais e que muitos elementos ou estampas chamativas não são necessários para acertar um look sofisticado e elegante.

Os meios especializados em moda estão prevendo o sucesso das blusas 'vitorianas' durante a temporada mais quente do ano, mas se o termo não lhe é familiar, aqui explicamos como a moda do século XIX continua a atrair a atenção das novas gerações e como o vintage e o retrô estão cada vez mais presentes nos guarda-roupas das mulheres.

O que são as blusas ‘vitorianas’?

Com o surgimento da moda ‘coquete’, os estilos assumiram uma essência romântica que tem sido mantida desde o início deste ano até o final de 2023. Esta é a razão pela qual blusas de estilo ‘vitoriano’ estão ganhando maior destaque e são as favoritas das estações quentes como a primavera e o verão.

As blusas ‘vitorianas’ datam do século XIX e são caracterizadas por seu design romântico e gótico, que traz graça, elegância e sofisticação a qualquer visual, graças ao seu ostentoso colarinho, mangas volumosas, laços e detalhes únicos bordados na parte frontal da peça.

Para identificar a silhueta vitoriana, é importante observar que ela possui gola alta, geralmente mangas longas ou com ombreiras, com volume, babados e renda, além de ser uma peça recatada e extremamente sexy.

Como combinar blusas vitorianas de forma elegante?

É assim que você pode combinar blusas vitorianas de forma elegante para parecer formal, sofisticada e elevar o seu visual. O melhor de tudo é que esta peça é tão versátil quanto qualquer outra camiseta ou camisa branca, tornando-se assim uma peça básica do seu guarda-roupa.

Blusa vitoriana com saia curta preta

Está à procura de um visual que grite luxo silencioso? Então opte por uma blusa vitoriana transparente e combine-a com uma minissaia preta, adicione meias e sapatos de salto alto, dará um toque sofisticado ao seu visual, adicione joias douradas e pérolas.

Para um visual casual e confortável.

Se você prefere algo mais descontraído e menos ostensivo, então a blusa vitoriana com jeans será a sua melhor opção, você pode optar por um tecido liso que não seja transparente e estampado como flores ou riscas para dar aquele toque casual e adicionar sandálias de salto baixo ou rasas.

Uma volta charmosa

Crie um visual completo a partir de contrastes, neste caso foi usada uma saia estampada com xadrez combinada com uma camisa do tipo vitoriana e sapatos de plataforma pretos que contrastaram com todo o visual.

Blusa vitoriana com calças de alfaiataria

Procurando um visual formal? Combine blusas vitorianas com calças de alfaiataria, aqui podemos ver um visual completo que contrasta o chamativo do púrpura com o lilás, mas você pode criar a combinação com sua cor favorita. Não se esqueça de usar calças de cintura alta para alongar sua figura, já que a peça é chamativa, é melhor optar por algo mais justo na parte de baixo.