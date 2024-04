Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 5 a 7 de abril de 2024

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 5 a 7 de abril de 2024:

Áries

Nesta sexta-feira você tomará uma decisão importante que o fará crescer mais no trabalho, mas lembre-se que não deve discutir seus planos com antecedência e ser discreto.

Você comemora este dia com seus amigos. Um amor do passado o procura. Evite acumular dívidas. Procure colocar seus sentimentos em ordem. Não deixe que ninguém se aproveite da sua bondade. Lembre-se que se você dá amor, você recebe amor.

Hora de ter cuidado com amigos e pessoas no trabalho que se disfarçam de boas. Força espiritual e planejamento para abrir um negócio ou buscar novos rumos em outros países.

Touro

Hora de colocar em dia dívidas passadas. Lembre-se que é muito importante estar sempre em dia com suas finanças e aprender a administrá-las melhor.

Etapa de amores novos e verdadeiros. Chance de relacionamento sério ou casamento. Cuide de problemas nas costas e nos rins; beba mais água e faça exercícios, mas não tanto para evitar lesões.

Um novo amor procura por você neste fim de semana. Você será muito apaixonado e carinhoso.

Diversos assuntos de trabalho pedem que seja muito astuto e cauteloso com suas decisões; assim você verá que alcançará o que tanto deseja, especialmente no trabalho.

Gêmeos

Final de semana de paz consigo mesmo e com sua família, lembre-se que seu signo gosta muito da companhia de quem ama e aproveita a convivência.

Você receberá muitas bênçãos em termos de trabalho e terá reconhecimento pelo seu trabalho. Seja astuto e inteligente e se sairá muito bem!

Um amor sairá do seu lado por problemas de ciúme e insegurança, tente fechar círculos em sua vida. Dias de muita intuição.

Câncer

Aproveite a onda de abundância e conclua uma situação pendente. Lembre-se que seu signo é muito dedicado a tudo que faz e você só se sente bem quando conclui.

Neste dia você receberá muitas perguntas sobre novos empregos. Cuide dos problemas de estresse, procure ter uma boa alimentação e uma rotina de exercícios para não se pressionar tanto.

Um amor chega até você. Um amigo virá com uma fofoca que não deve ser levada tão a sério. Muita sorte em tudo que empreender, não tenha dúvidas que a sorte estará do seu lado para conseguir o que deseja!

Leão

Você terá muitos problemas no trabalho e na vida pessoal nesta sexta-feira, lembre-se que seu signo tem um caráter muito temperamental e isso faz com que você não meça as palavras;

Procure sempre analisar o que vai dizer e resolver tudo que possa o estressar. Você recebe um convite. Cuide de problemas intestinais ou estomacais , procure controlar o consumo de álcool ou a alimentação.

Não procure aquele amor que foi embora, lembre-se que é melhor tentar conhecer pessoas mais compatíveis com o seu.

Virgem

Durante esta sexta-feira você analisa uma mudança radical no seu trabalho, lembre-se que você está no melhor momento para crescer economicamente.

Planeje e faça! Você se sairá muito bem com os projetos que iniciar. Cuide das dores de cabeça e enxaquecas, procure fazer caminhadas e mantenha uma boa alimentação.

Um amor do passado procura você para reclamar de uma situação de fofoca, mas tente não dar importância e deixar para trás. Diversão e convite para viagem. O amor entrará em sua vida para ficar e a solidão termina.

Libra

Prepare-se para um final de semana cheio de energia positiva e mudanças surpreendentes, é hora de cura espiritual em sua vida, por isso você deve buscar a paz interior. Problemas econômicos acabam, prepare-se para uma onda de prosperidade.

Pare de imaginar problemas onde não existem, sua mente às vezes prega peças em você, então se você tiver alguma dúvida, pergunte; não fique com incertezas.

Oportunidade de se reinventar e crescer como profissional. Convite para jantar. Oportunidade de se reinventar.

Escorpião

As energias positivas estarão a seu favor e você verá como o que tanto deseja começará a fluir. Se você tiver problemas jurídicos, eles finalmente serão resolvidos a seu favor.

Lembre-se que a energia do momento ajuda a realizar negócios e novos projetos para crescer financeiramente. Todos os seus desejos se tornarão realidade.

Uma proteção o ajuda a ficar em paz no amor, apenas tente meditar mais neste final de semana. Um amor do passado quer voltar para ter algo casual.

Não seja tão teimoso nas suas decisões, considere que é bom pedir conselhos e analisar a mudança que você precisa. Cuide dos problemas estomacais e intestinais.

Sagitário

É hora de investir em algo importante. Seu espírito ousado o leva a mudar tudo ao seu redor, uma onda de ideias inovadoras irá invadi-lo para renovar e mudar sua vida.

A energia solar o enche de vitalidade e incentiva você a ser a melhor versão de si mesmo. Convites. Não hesite em se entregar ao amor.

Alguns amigos sugerem com novidades. Seu signo o impulsiona ao amor, mas evite cair em jogos de dois ou mais relacionamentos ao mesmo tempo.

Capricórnio

Controle seus vícios e não caia nos perigos do álcool para que ele não o controle. Este final de semana será marcado pela busca incansável pela felicidade. Não tenha medo de fazer mudanças para atingir objetivos profissionais.

Prepare-se para conhecer pessoas influentes que vão abrir novas portas para você. Haverá uma revisão no trabalho, mantenha a calma e demonstre sua capacidade de superar qualquer desafio que surgir.

Lembre-se de controlar os nervos para que tudo corra perfeitamente. Valorize os conselhos da sua família e aproveite a companhia deles ou dos amigos amados.

Aquário

Um amor deseja retornar a ter a um relacionamento. Decida se quer encerrar esse ciclo ou dar outra chance ao amor.

É hora de se renovar. Este final de semana será repleto de produtividade e crescimento, aproveite ao máximo seu tempo para avançar em seus projetos profissionais e acadêmicos.

Momento de alcançar seus sonhos e objetivos. Você terá uma força quase indestrutível para fazer qualquer coisa. Em questões legais, a resolução chegará a seu favor.

Dedique-se às suas responsabilidades e coloque todo o seu esforço nas suas atividades.

Peixes

Seu signo entra em uma fase de mudanças radicais profissionalmente e você decide ocupar o lugar que merece.

Remova as energias negativas que não o deixavam seguir em frente. Forte atração para dinheiro e amor verdadeiro.

No amor, lembre-se que o ciúme é um péssimo conselheiro. Sexta-feira de encerramento de um projeto. Descoberta de gravidez. Solteiros estão em busca de novos amores que sejam muito compatíveis e leves.