Como saber se o seu relacionamento é um amor líquido e se você deveria fugir dele?

Se você está em um relacionamento no qual se sente insatisfeito e negligenciado, talvez esteja vivendo um amor líquido, um conceito que continua crescendo lentamente, pois muitas mulheres se identificam com ele. Com a rotina e a agitação do dia a dia, nós acabamos negligenciando o estado emocional que envolve nosso romance e muitas vezes estamos juntos apenas por hábito.

O medo da solidão, a zona de conforto, o tempo e esforço investidos, a pressão social... São muitas as razões que nos fazem permanecer ao lado de alguém, quando na realidade o que realmente importa é a nossa felicidade e plenitude ao lado dessa pessoa.

O que é um amor líquido?

De acordo com a Glamour, o conceito de amor líquido foi criado pelo sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman, que afirma que são aquelas relações individualistas marcadas pelo desejo de satisfazer suas necessidades de forma imediata e depois descartar.

Estas não são apenas de natureza sexual, mas também podem ser afetivas. Por exemplo, sair em busca de atenção, carinho e afeto por algumas horas e depois negligenciar o vínculo por dias. Ou apenas estar com alguém porque faz companhia, mas na realidade não o ama ou é fiel a ele.

Isso acontece porque preferimos não questionar o que sentimos, ignoramos muitas coisas que a outra pessoa nos faz ou o que realmente sentimos, uma vez que "nesses relacionamentos o que mais predomina é o egocentrismo. Não há um forte vínculo de amor verdadeiro", apontam.

De acordo com a mesma fonte, existem vários sinais para saber se estamos presos em um amor líquido. Primeiro, ouça sua voz interior e reflita sobre o que você viveu, sem ignorar os ‘sinais vermelhos’ como viver no modo automático com insatisfação emocional, permitir que o relacionamento flua sem compromisso, atitudes passivo-agressivas, falta de boa comunicação ou infidelidade.