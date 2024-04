As previsões do tarot desta primeira sexta de abril para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Vermelho e laranja são as cores da abundância, teste sua sorte com os números 14 e 50, e seu dia mágico é o sábado. É normal que você se sinta cansado devido à carga de trabalho e às pressões que enfrenta. Finais de semana são para recarregar energias positivas e descansar, lembre-se que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, relaxe e organize melhor seu tempo. Você ganha dinheiro extra por um trabalho pendente ou suas férias estão pagas, aproveite essa renda inesperada.

Capricórnio

Transforme sua vida para melhor, aceite as mudanças que surgirem em seu caminho e você verá como sua vida prosperará. Este fim de semana marca o início do seu melhor momento, você sentirá uma onda de boa sorte e oportunidades de crescimento econômico. Seu melhor dia será o domingo, suas cores da abundância são o amarelo e o vermelho, e você alcançará a prosperidade com os números 22 e 30. Você é muito bom em ajudar os outros, mas lembre-se de estabelecer limites para que não abusem de você.

Aquário

Aproveite seu talento de comunicação e socialização para dar aulas nos finais de semana, ou seja, manter-se atualizado em sua trajetória universitária e compartilhar seus conhecimentos com outras pessoas. Seu dia mágico será sexta-feira. Seus números de abundância são 13 e 28, e suas cores da sorte são o azul e o amarelo. Este final de semana será cheio de energia positiva para se divertir e se sentir melhor com sua família, os astros se alinham a seu favor para que você possa desfrutar de momentos inesquecíveis.

Peixes

Três dias cheios de alegria esperam por você, são surpresas agradáveis e momentos especiais com sua família. Você sentirá que o amor entra em sua vida e te enche de felicidade, mas não confie muito em seus amigos se algo não estiver de acordo com você, um deles pode te trair e revelar seus segredos. Seja cauteloso com as informações que você compartilha. Seus números mágicos são 08 e 21, sexta-feira será seu dia mágico e a abundância chegará até você nas cores azul e vermelho.

Com informações do site Nueva Mujer