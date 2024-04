As previsões do tarot desta primeira sexta de abril para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Você terá três dias para se reinventar, é hora de trazer à tona a forte energia que seu signo tem para dominar tudo que o cerca. Este momento de pós Páscoa ajuda você a ter mais energia positiva em sua vida, a usar a sabedoria e a prudência em tudo que fizer para alcançar o sucesso que deseja. Uma pessoa muito compatível com você fará com que você viva dias de amor verdadeiro.

Recomendados

Virgem

Fim de semana para analisar sua vida, é hora de mudar para o positivo e deixar a preguiça para fazer grandes coisas que te levarão ao sucesso. Seu signo marca novos desafios em seu destino. Dias de reorganizar sua casa e deixá-la ao seu gosto, lembre-se que Virgem gosta de viver com conforto. Você planejará férias com seu parceiro atualmente.

Libra

Libere o passado e abra seu coração para um futuro enriquecedor, confie no universo e prepare-se para receber bênçãos. Você terá um fim de semana com energias agitadas, pense duas vezes antes de agir e evite decisões drásticas. Aproveite para refletir e encontrar o equilíbrio. Depois das férias, é hora de recarregar as baterias. Uma dieta saudável e uma rotina de exercícios ajudarão você a se sentir melhor do que nunca.

Escorpião

Cuidado com um amor do passado que fala mal de você, tente resolver a situação para evitar que mal-entendidos cresçam ou pareçam o vilão. Energias de boa sorte te cercam, aproveite esse momento para tomar decisões que te estimulem a crescer profissionalmente, é hora de curar seu corpo e espírito. Dê-se um tempo para se sentir bem e lembre-se que o seu signo precisa de água, por isso uma escapadela à praia fará com que se sinta renovado.

Com informações do site Nueva Mujer