“As energias estarão pesadas”: vidente alerta as redes com previsão sobre o eclipse solar

Nesta segunda-feira, 8 de abril, ocorrerá um dos eventos astronômicos mais importantes dos últimos anos: o eclipse solar. E, precisamente, esse fato não poderia estar isento de previsões, por isso Mhoni Vidente já revelou suas impressões sobre esse dia.

A vidente divulgou uma série de recomendações para esse dia, que é aguardado com grande expectativa por uma parte importante do continente americano.

Mas não se limitou apenas a esse fato, mas também destacou uma série de outros aspectos que devem ser levados em consideração para o dia 8 de abril.

Recomendados

De acordo com o que foi relatado pelo Milenio, a vidente afirmou que "as energias vão estar pesadas porque o eclipse solar será total".

Sobre esse dia, Mhoni Vidente recomendou acender uma vela branca, cortar o cabelo, não comer carne de porco, beber água e não prometer coisas que não possam ser cumpridas.

"Naquele dia as energias vão estar muito fortes, não olhem para o seu parceiro", brincou sobre o assunto.

A que horas e onde ver o eclipse solar?

O eclipse solar poderá ser visto na sua totalidade na América do Norte.

Por sua vez, na América do Sul, só poderá ser visto em três países e de forma parcial: Venezuela, Colômbia e Equador.

Se quiser saber os horários do eclipse solar, o site Time and Date divulgou as horas em que será possível observar esse fenômeno astronômico. Se quiser conferir, você deve clicar AQUI.