5 perfumes com fragrância de frutas que transmitem frescor e feminilidade

Perfumes com aroma de frutas Foto: Freepik (Foto: Freepik)

Se quiser renovar, recomendamos estes perfumes com cheiro a frutas, que estão em alta. São capazes de dar um toque fresco ao seu visual e ao mesmo tempo encher você de confiança em cada compromisso social.

O que mais amamos neles é a sua versatilidade, pois são perfeitos para usar no escritório durante o dia, mas também te farão sentir bonita para um encontro com as amigas à tarde ou um encontro noturno. Sua qualidade e durabilidade vão te conquistar.

Perfumes com cheiro de frutas 2024

Eau de Parfum Electric Cherry de Tom Ford

Segundo a Harper’s Bazaar, é um dos imperdíveis dentro da sua gama, graças ao seu elétrico e fascinante aroma a cereja. Garantem que o segredo do seu sucesso está na sua combinação “com almíscar quente, jasmim e pimenta rosa numa versão menos ácida e ligeiramente mais picante que a sua antecessora” e que a torna mais sexy.

Recomendados

Toy 2 Bubblegum da Moschino

Ele vai te encantar não só com sua apresentação em forma de ursinho, mas também com seu aroma de notas de chiclete, doces, cítricos cristalizados, pêssego, groselha preta, canela, cedro e almíscar.

Light Blue da Dolce & Gabbana

Entre os perfumes com cheiro de frutas que também nos cativam estão os cítricos, como o clássico e popular Light Blue, onde predomina o limão, maçã, jasmim, bambu e rosa branca com um fundo de cedro, âmbar e almíscar.

La Vie est Belle da Lancôme

É considerada uma das fragrâncias mais sofisticadas que existem e desde o seu lançamento se tornou uma das favoritas das mulheres sóbrias e sofisticadas. Pertence à família olfativa floral frutal gourmand e contém notas de saída de groselha preta e pera.

Bonbon de Viktor & Rolf

Sua sensualidade reside em suas notas de laranja, caramelo, pêssego, tangerina, jasmim, madeira de abacate e cedro. Outro ponto a favor é que é ideal para a temporada de verão e primavera por sua frescura, mas sem deixar de ser intensa no aroma.