3 perfumes femininos que cheiram a férias de verão e que vão te fazer sentir fresca e rejuvenescida

Assim como devemos mudar o guarda-roupa com o passar das estações, também é necessário fazer isso com os perfumes. Quando as temperaturas mais altas chegam, o ideal é usar fragrâncias leves, suaves, frescas e com cheiro de limpeza.

Chegou a temporada dos perfumes cítricos que evocam frescor e são revitalizantes, ideais para usar diariamente. Alguns estudos afirmam que este tipo de fragrâncias influenciam o nosso bem-estar e felicidade, pois o olfato as associa a ambientes onde normalmente sentimos paz, como o mar, a montanha ou um campo (de flores ou árvores frutíferas).

Além disso, há pessoas que o relacionam com os aromas frescos da roupa limpa e a sensação que temos ao sair do banho.

Recomendados

De acordo com o portal Listísima, essas fragrâncias costumam ser formuladas com base em cascas de frutas cítricas como laranja, limão, bergamota e tangerina, e, como afirmado pela Academia do Perfume, as fragrâncias desta família olfativa "costumam ser suaves e frescas, com um toque ácido, unissex, intergeracionais e perfeitas para qualquer estação do ano".

Mesmo que esses perfumes sejam ideais para o verão, podem ser usados sempre que se queira sentir a frescura e leveza no corpo.

Três perfumes são recomendados pelos especialistas e têm a característica de serem frescos e rejuvenescedores para qualquer mulher que opte por eles.

DKNY Women de Donna Karan

É um perfume muito energizante e cheira a limpo. Foi formulado com tomates verdes, sim, mas também com laranja vermelha e flores como cravo e jasmim. Seu aroma é perfeito para se sentir leve e fresca por horas.

Escale à Portofino da Dior

Este perfume é outra opção segura para a temporada de altas temperaturas, pois possui essências de limão e cipreste. Os especialistas o recomendam nos dias de calor extremo para se sentir mais fresca. É um cítrico elegante que te transportará para a costa italiana de Portofino, onde você irradia elegância.

Light Blue da Dolce & Gabbana

É um clássico que nunca sai de moda. Cheira a maçã verde com bergamota. É um perfume intenso, com notas cítricas e frescas que te fazem sentir radiante todos os dias.