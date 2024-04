Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Confira quais são:

Sagitário – Cartas 15 e 30

A vida pode dar algumas voltas e você passa por mudanças. Viagens e mudanças de caminhos o aguardam com muita sorte, não tema!

Capricórnio – Cartas 18 e 33

Cuidado com dificuldades que chegam para abalar sua vida e lar, principalmente se são de assuntos do passado que já não deveriam ser tocados. Lembre-se de se proteger e de não dar chance para embaraços.

Aquário – Cartas 24 e 34

Novas pessoas podem entrar em sua vida e marcam um momento de muita felicidade. No amor, as notícias são muito positivas e relação tendem a ir tão bem que podem se tornar ainda mais sérias.

Peixes – Cartas 1 e 23

Projetos e objetivos são realizados com muita sorte e sabedoria. Com a vida a seu favor, se apegue as coisas boas e as virtudes para ser ainda mais grato.