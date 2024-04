Os signos que podem lidar com altos e baixos a partir da quarta-feira (03)

Mais uma semana está chegando ao fim, mas alguns signos podem lidar com altos e baixos a partir dessa quarta-feira. Confira quais são:

Touro

Os dramas internos podem ganhar ainda mais intensidade a partir desta quarta-feira. É importante tentar reunir suas forças e não desanimar, buscando a companhia de quem ama e enfrentando o fim de algumas etapas com resignação, pois nem tudo está em suas mãos.

Recomendados

Aquário

É momento de lidar muita comunicação, seja positiva ou difícil. Prefira acessar as boas possibilidades e não se precipite em nada, pois é melhor manter a calma, principalmente quando se trata de romance. Pessoas que são verdadeiras aliadas o ajudam a lidar com qualquer situação.

Peixes

Momento de lidar com muitos pensamentos e uma consciência que pode carregar culpa. É melhor trabalhar essa aprendizagem e criar mais confiança para poder aproveitar as oportunidades e estar no presente. A chance de se conectar com pessoas que compartilham valores e paixões o ajudam a se sentir mais seguro.