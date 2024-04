Os 5 tons de cabelo que mais rejuvenescem e são ideais para mulheres de 40 a 50 anos

As 5 cores de cabelo que mais rejuvenescem e são ideais para mulheres entre 40 e 50 anos Essas cores suavizam o rosto (Foto: Pinterest)

Quando os cabelos brancos aparecem ou quando a maturidade já é visível no rosto, nada melhor do que uma mudança de visual com um bom corte de cabelo e uma cor diferente que nos faça parecer mais jovens.

A tintura de cabelo tem a magia de nos fazer parecer mais jovens ou de nos fazer projetar mais, por isso é importante saber escolher entre os diferentes tons qual é o que suaviza as feições.

Aqui estão as cores que rejuvenescem as mulheres com mais de 40 anos que estão entrando na fase da maturidade:

Recomendados

Castanho claro

Os castanhos mais suaves, cor caramelo, estão em alta. Estes tons suavizam a aparência dos sinais da idade e dão um ar mais jovem e moderno ao cabelo. Para mulheres morenas, é ideal dizer adeus ao preto profundo e optar por tons mais claros.

Tom castanho

Esta cor, uma mistura entre castanho escuro e ruivo, também dá um ar mais jovem. É importante evitar os vermelhos muito intensos, que podem destacar mais as possíveis imperfeições. Fica bem em peles pálidas, pois cria um contraste irresistível.

Tom de mel

É uma cor que fica muito bem em peles frias e quentes, traz mais luz ao rosto e é infalível para suavizar as rugas e disfarçar os cabelos grisalhos.

Tom de chocolate

Um tom perfeito se você tem a pele morena, assim como a cor do café. Além disso, mechas desses tons ficarão ideais se você quiser parecer mais jovem, especialmente durante o verão, quando estiver bronzeada.

Tom de avelã

É o tom perfeito se tem a pele clara ou rosada e quer parecer mais jovem. Esta cor proporciona muito calor e brilho e ajuda a suavizar as rugas e linhas de expressão.