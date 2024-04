Os 5 signos mais infiéis do zodíaco: são os mais propensos à infidelidade Cuidado com estes signos para que você não caia em sua armadilha (Foto: Unsplash)

Há signos do zodíaco que são muito fiéis e convencidos de estar com um parceiro para toda a vida, mas outros têm fraquezas muito marcadas que os tornam infiéis. Aqui estão quais deles são mais infiéis para que você não caia em sua armadilha.

Gêmeos

Está no primeiro lugar por sua natureza dual. Nem todos são traidores, mas essa inclinação à mudança sai do controle e acaba fazendo algo do qual mais tarde possa se arrepender.

Em relacionamentos muito monótonos, não se sente amado ou desejado e por isso busca essas emoções fora e se o faz não afeta a consciência nem a culpa, porque o faz para descontar o abandono.

Mesmo assim, às vezes ele faz isso porque precisava ver algo fora para perceber o que tinha dentro. Os nativos deste signo costumam ser presunçosos e adoram agradar.

Cuidar muito também não é garantia de que ele não vá embora, mas você está tentando. Se não funcionar, afaste-se.

Sagitário

Este signo ama loucamente e dá tudo para estar bem contigo, o problema surge quando nas suas relações sente a falta de emoção e, principalmente, de respeito ou carinho.

Um sagitariano pode te amar muito, mas precisa dessa conexão e se começar a perdê-la, começa a investigar por conta própria, a experimentar coisas novas, a querer viver outras experiências. Isso pode levá-lo por um caminho errado. Ou por um caminho diferente.

Quando o vínculo é quebrado, não demorará muito para quebrar completamente. Não será apenas uma questão de infidelidade. Muitas vezes, é difícil reparar o que foi quebrado com eles.