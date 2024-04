O raro dia em que a Lua irá bloquear totalmente o Sol e lançar sua sombra sobre a Terra

Vários cientistas estão empolgados com o novo eclipse total do Sol que ocorrerá na próxima segunda-feira (8).

Como detalhado pelo site G1, milhões de pessoas em toda a América do Norte deverão presenciar o evento raro.

No fenômeno, a Lua irá bloquear totalmente o Sol e lançar sua sombra sobre a Terra, fazendo com que o dia no nosso planeta se torne quase noite.

A cada 18 meses, ocorre um eclipse solar total em algum lugar da Terra. Mas este eclipse de abril de 2024 é particularmente importante porque irá passar por uma vasta extensão de terra habitada, permitindo que muitos milhões de pessoas observem.

Mas não é apenas o público que irá se encantar com o fenômeno. Cientistas correm para preparar experimentos e observar o magnífico evento.

Os locais que se encontram no trajeto da totalidade ficarão no escuro por não mais de quatro minutos. Mas esse curto período é suficiente para realizar alguns dos experimentos mais raros da ciência

Ainda de acordo com as informações, no Brasil, o eclipse do dia 8 não será visível. Será possível ver da cidade mexicana de Mazatlán, no litoral do Pacífico, até a Terra Nova, na costa leste do Canadá.

Como ver o eclipse solar do dia 8?

Para assistir à transmissão do eclipse, basta acessar os links disponibilizados pela NASA.

