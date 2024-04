Jogue com as transparências! Como incorporar vestidos de malha em seu guarda-roupa para um visual chique

Esta temporada traz consigo novas tendências e estilos para explorar, e entre eles estão os vestidos de malha que têm ganhado força como uma opção ousada e versátil. É uma peça que, embora possa ser intimidante, não pode faltar no seu guarda-roupa se deseja um visual chique.

Chegou a hora de parar de ter medo das transparências, pois elas são uma aposta segura que fará com que todos se virem para ver o toque glamoroso que elas trazem ao seu visual. Os vestidos de malha vêm em uma variedade de estilos, desde designs justos e sensuais até silhuetas mais soltas e fluidas. Isso significa que você pode encontrar o estilo que melhor se adapta ao seu tipo de corpo e ao seu estilo pessoal.

Talvez você os tenha visto nas passarelas da Semana de Moda ao redor do mundo, no Pinterest e com suas celebridades favoritas, e se você teve vontade de experimentar um mas não sabe por onde começar, aqui te dizemos.

Vestidos de malha são uma aposta segura para esta temporada Pinterest (Pinterest)

O primeiro passo a considerar é encontrar o estilo adequado. Não se deixe levar apenas pelo que vê na tela, antes de fazer uma compra, pense em qual é o estilo que melhor se adapta ao seu tipo de corpo e ao seu estilo pessoal. Um vestido de malha justo pode realçar suas curvas e adicionar um toque de sensualidade, enquanto um vestido mais solto pode ser mais confortável e versátil para o dia a dia.

Uma forma simples de começar a incorporar um vestido de malha no seu guarda-roupa é combiná-lo com camadas. Isso varia desde usar uma camiseta básica ou uma blusa por baixo para um visual mais casual e elegante, até uma jaqueta ou um blazer e um body para algo mais ousado. Para a parte de baixo, você pode optar por calças de ganga, leggings ou calções.

A vantagem dos vestidos de malha é que as transparências podem estar em qualquer lugar, desde as mangas até áreas estratégicas como os ombros, o abdômen ou o decote para adicionar um toque de sensualidade sutil. Outra opção é combinar o vestido de malha com peças internas que contrastem com a cor ou estampa do vestido para criar um efeito visual interessante e chamativo.

Ideias de looks com vestidos de malha

Estilo boêmio

Você pode combinar um vestido de malha transparente com um body ou top de renda e um short por baixo para um visual elegante e romântico. Use sandálias de cunha para um toque de elegância e conforto, ou botas para um estilo mais rockstar. Esse look é ideal para um festival ao ar livre. Complete o conjunto com um chapéu de aba larga e acessórios étnicos, como pulseiras de contas e colares longos.

Estilo noturno glamouroso

Combina um vestido de malha transparente adornado com detalhes de pedraria ou lantejoulas. Use saltos altos nude ou prateados para elevar a elegância, alongar a silhueta e adicionar um toque de graça ao caminhar. Por baixo do vestido, você pode usar outra peça básica sólida ou optar por um top de alças com mini-saia.