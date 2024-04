Ideias para combinar shorts de estampa animal com blazer para um visual de rockstar

Moda A combinação de shorts animal print com blazer te dará um look de rockstar (Pinterest)

A primavera é a temporada perfeita para soltar seu lado mais ousado e divertido, e que melhor maneira de fazer isso do que com um visual inspirado no estilo rockstar. Nesta temporada, os shorts de estampa animal estão fazendo sucesso e com razão, pois são uma peça versátil, confortável e fresca com um toque rebelde que fará com que os olhares estejam sobre você.

Os estampados de animal print oferecem uma ampla gama de possibilidades. Seja leopardo, cobra, tigre ou zebra, são um símbolo de rebeldia e audácia no mundo da moda. Ao usar shorts de animal print, você estará mostrando confiança e segurança em si mesma, o que é fundamental para alcançar um visual de rockstar.

Quanto aos shorts de estampa animal, você pode combiná-los com uma ampla variedade de roupas e acessórios para criar looks que vão desde o glam rock até o estilo grunge chic e sempre estar pronta para qualquer ocasião. Uma das peças com as quais você pode combiná-los e causar um grande impacto nesta temporada é um blazer e aqui nós te dizemos como conseguir isso.

Assim você pode combinar um shorts estampado de animal com um blazer

Estilo clássico com um toque selvagem:

Opte por um short de cobra ou de leopardo e combine com um blazer preto básico para equilibrar o conjunto. Tente que seja ajustado para obter uma silhueta elegante e estruturada, adicionando um toque de sofisticação ao visual geral. O preto sempre será uma cor versátil que complementa qualquer estampa animal. Use uma camiseta branca básica por baixo para realçar seus shorts. Para os sapatos, escolha botas pretas.

Toque de cor

Atreva-se a usar cores contrastantes para adicionar um toque único e vibrante. Seja escolhendo shorts de estampado animal em cores ou deixando o blazer ser o elemento que traz essa vibração. Se você optar por shorts em cores intensas, assegure que o blazer seja em tom neutro para equilibrar e suavizar o conjunto. Complete o seu look com botinas pretas e acessórios chamativos.

Glamour noturno

Para uma saída noturna, escolha um shorts estampado animal em tons metálicos como dourado ou prateado. Combine-os com um blazer preto ou de veludo para um visual confortável, mas com um toque de brilho. Adicione saltos altos e brincos chamativos para um visual glamoroso digno de uma estrela do rock.

Estilo grunge chique

Se preferir um estilo mais descontraído, opte por uns calções com estampado de cobra ou tigre em tons escuros como preto ou cinza. Combine-os com um blazer oversized em um tom neutro como bege ou branco sujo. Adicione uma camiseta estampada, uns ténis desportivos e uns óculos de sol estilo aviador para um visual grunge chic perfeito para o dia a dia.